Fit für ferne Länder Julius Schellmann, Internationalisierungsexperte der Wirtschaftsförderung Sachsen, erklärt die drei Phasen der Markteroberung. Dazu gehört auch ein Selbsttest für Firmen.

Herr Schellmann, nur acht Prozent der sächsischen Unternehmen exportieren aktuell ihre Produkte. Wo steht Sachsen damit im deutschlandweiten Vergleich?

Sachsen steht laut des letzten Mittelstandberichts bei der Exporteurquote an der Spitze der ostdeutschen Länder. Im bundesdeutschen Vergleich ist der Wert jedoch unterdurchschnittlich. Hier setzt die Internationalisierungsoffensive Sachsen (IOSax) an. Ziel ist, sächsischen Unternehmen die Chancen des Auslandsgeschäfts aufzuzeigen. Denn international agierende Unternehmen sind in der Regel erfolgreicher.

In welchen Branchen sehen Sie die größten Potenziale?

Man muss festhalten, dass Sachsens Schwerpunktbranchen Mobilität und Mikroelektronik bereits stark internationalisiert sind. In anderen Branchen wie der Textilindustrie, Ernährungswirtschaft oder dem Handwerk ist der Anteil exportierender Unternehmen hingegen geringer, weshalb wir hier – gemeinsam mit den Kammern – gezielt Angebote machen. Auch die Kreativwirtschaft sprechen wir an. Sie kann einerseits selbst Leistungen im Ausland erbringen und andererseits Unternehmen bei der Ausrichtung auf neue Märkte und Zielgruppen unterstützen.

Was sind die häufigsten Gründe für Unternehmer, sich mit Internationalisierung zu beschäftigen?

Der Weg ins Ausland beginnt teilweise mit der Einstellung von ausländischen Fachkräften, mit dem Import oder Kooperationen und führt erst später zur Ausfuhr von eigenen Produkten. Häufig beschäftigen sich Unternehmen aber erst mit dem Thema, wenn sie Anfragen aus dem Ausland erhalten oder als Subunternehmer ins Ausland mitgenommen werden.

Ist Export auch ein Thema für das Handwerk?

Das Ausland ist definitiv interessant für Handwerksbetriebe – trotz der aktuell guten Auftragslage im Inland. Unternehmer sollten sich jetzt mit neuen Märkten beschäftigen, um unabhängiger von der heimischen Konjunktur zu werden. Beispielsweise können sich Handwerksunternehmen Mitte Januar 2018 auf der Messe Swissbau in Basel präsentieren. Die Wirtschaftsförderung Sachsen organisiert dort einen Gemeinschaftsstand und die sächsischen HWK bieten dazu eine Unternehmerreise an.

IOSax ist aus der Außenwirtschaftsinitiative Sachsen heraus entstanden. Wie genau unterstützen Sie Firmen?

Als Einstieg bieten wir auf der Projekt-Website www.IOSax.de einen Selbsttest an, um die betrieblichen Voraussetzungen für die Internationalisierung zu ermitteln. So können wir Angebote anhand der Bedürfnisse eines Unternehmens machen. Über den persönlichen Kontakt vermitteln die Exportscouts der Kammern das nötige Wissen und die richtigen Partner. In den ersten drei Quartalen 2017 haben mehr als 300 Unternehmen das Beratungsangebot genutzt. Außerdem sprechen wir auf Veranstaltungen aktiv Unternehmen an.

Die Profiberater zurück 1 von 2 weiter IOSax ist aus der Außenwirtschaftsinitiative Sachsen (AWIS) heraus entstanden. Das Projekt wird vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) finanziert und von der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) koordiniert. Die Durchführung erfolgt in Zusammenarbeit mit den sächsischen Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern.

Wohin kann sich der Unternehmer, der neue Märkte erschließen möchte, ganz konkret wenden?

Erste Ansprechpartner für Unternehmen sind die WFS und die Kammern. Speziell Einsteigern stehen Exportscouts bei den sächsischen Kammern beratend zur Seite. Die Kontaktdaten findet man unter www.IOSax.de.

Wie funktioniert die Begleitung auf dem internationalen Markt?

Wir haben den Exporteinstieg in drei Phasen gegliedert: Prüfen, Vorbereiten und Einsteigen. Im ersten Schritt prüft das Unternehmen die eigenen Voraussetzungen und identifiziert die passenden Auslandsmärkte. Anschließend bereitet man sich mit einer tiefergehenden Marktanalyse vor. Ebenfalls zur Vorbereitung gehört die Ausrichtung des Marketings auf die neue Zielgruppe. Um mit Kunden und Partnern persönlich in Kontakt zu treten, können Unternehmen die bewährten Instrumente der Unternehmerreisen und Gemeinschaftsstände nutzen oder ausländische Delegationen im eigenen Betrieb empfangen. Während dieser drei Phasen stehen die Projektpartner den Unternehmen zur Seite, und auch nach dem erfolgreichen Einstieg bieten die Kammern Unterstützung bei der Abwicklung von Auslandsgeschäften.

Was kostet das die Firmen?

Die Beratungen der IOSax sind kostenfrei. Der Aufwand für die Internationalisierung an sich ist abhängig von Produkt und Zielland und lässt sich nicht verallgemeinern. Grundsätzlich sollten Unternehmen das Auslandsgeschäft frühzeitig einkalkulieren. Anfangs können auch Kosten anfallen, die sich erst später rentieren. Für Marktanalysen, Messeauftritte und Coachings stehen zudem Fördermittel zur Verfügung.

Welche Zielländer hat der sächsische Mittelstand im Fokus?

Grundsätzlich stehen Unternehmen alle Angebote der AWIS-Partner – unabhängig vom Zielland – offen. Aufgrund der niedrigen Hürden sind Deutschlands Nachbarländer für Einsteiger attraktiv, vor allem Österreich und die Schweiz, Polen und Tschechien. Sie wurden gemeinsam mit den USA und Russland in der jüngsten Umfrage der Kammern als wichtigste zukünftige Zielländer genannt.

Wenn sich der Mittelstand bei der Internationalisierung schwertut, woran liegt das? An Sprachbarrieren, der Scheu vor Fremden oder dem Aufwand?

Auch hierzu gab es jüngst eine Umfrage der Kammern. Die meisten Schwierigkeiten bereitet demnach die Suche nach verlässlichen Geschäftspartnern. Außerdem wurden Marktabschottung, rechtliche Unsicherheiten sowie Probleme bei der Finanzierung genannt.

Wie funktioniert eigentlich die Marktforschung für das neue Zielgebiet?

Am besten lässt sich Marktforschung und Kontaktvermittlung vor Ort betreiben. Unternehmen können zum Beispiel die Leistungen der internationalen Beauftragten der Wirtschaftsförderung Sachsen in ausgewählten Zielmärkten in Anspruch nehmen. Ebenso bietet das weltweite Netz der Auslandshandelskammern wertvolle Auskünfte. Für Polen, Tschechien und die Slowakei unterhält zudem die IHK Dresden Kontaktbüros in Zittau und Görlitz.

Und wie wichtig sind die politischen Verhältnisse, ist Export heute schwieriger als vor fünf Jahren?

Das hängt sehr von der Branche und dem Zielmarkt ab. Daher kann ich hier keinen generellen Vergleich anstellen. Der Exporteinstieg jedenfalls ist mit Sicherheit einfacher als vor fünf Jahren.

Zum Schluss vielleicht noch eine kleine Anekdote: Welche außergewöhnlichen Handelsbeziehungen sind über IOSax schon zustande gekommen?

Obwohl das Projekt erst seit einem Jahr läuft, konnten wir sächsische Exporteinsteiger erfolgreich in das Markteinstiegspaket der Wirtschaftsförderung Sachsen für Tschechien vermitteln. Nun werden diese mittelständischen Unternehmen ein Jahr lang intensiv von unserer Beauftragten in Prag betreut und bei der Informationsbeschaffung und der Geschäftspartnersuche unterstützt. Weitere interessante Begegnungen gab es bei dem jüngsten Besuch einer mongolischen Delegation in Sachsen. Hier wurden vielversprechende Gespräche geführt. Resultate sind aber naturgemäß erst mittel- oder langfristig zu erwarten.

Im Gespräch mit Ines Mallek-Klein.

