Fit für die Lehrausbildung

Die Oberschule „Am Valtenberg“ in Neukirch intensiviert ihre Zusammenarbeit mit Firmen der Region. Am Freitag dieser Woche werden Kooperationsverträge mit vier Unternehmen abgeschlossen: dem Metallbauer Käppler & Pausch, dem Unternehmen Hensel-Holz – beide aus Neukirch – , mit Lidl und dem Hotel „Bei Schumanns“ in Kirschau. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Schüler optimal auf ihr späteres Berufsleben vorzubereiten, sagte Schulleiter Michael Hubrich. Dazu gehören Praktika und die Möglichkeit zur Ferienarbeit, Besuche von Klassen in den Betrieben und Präsentationen der Firmen in der Schule.

Die Partnerschaften werden mit Unterstützung der IHK Dresden geschlossen, die derartige Vereinbarungen initiiert, Abstimmungsgespräche moderiert und auch nach dem Vertragsabschluss mit Evaluierungsgesprächen begleitet. Torsten Köhler, Geschäftsführer Bildung in der IHK Dresden, betont die Wichtigkeit der Partnerschaften für die duale Ausbildung. Nicht zuletzt würde dadurch auch die regionale Wirtschaft durch die Sicherung des Fachkräftenachwuchses gestärkt werden.

Mit rund zehn Partnern arbeitet die Valtenberg-Oberschule bereits zusammen. Zu ihnen zählen unter anderem Neukirchs größter Arbeitgeber Trumpf, der Friseursalon Anger und das Jugendhaus im Ort. Nach Angaben der Sächsischen Bildungsagentur arbeiten bisher nur wenige Oberschulen auf diesem Niveau mit Betrieben zusammen. Eine von ihnen ist auch die Schule in Wilthen. (szo)

