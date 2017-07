Fit für den Abflug Mehrere verletzte Störche konnten rings um Niesky gerettet werden. Es gibt aber auch ein tragisches Ende.

Hier war die Welt für den in Ullersdorf geretteten Jungstorch fast noch in Ordnung. Einen Tag später musste das Tier eingeschläfert werden. © Jens Trenkler

Niesky/Region. Am 17. Juli wurde in Ullersdorf ein verletzter Storch gerettet und dem Zoo Görlitz zur weiteren Pflege übergeben. Wie Kuratorin Catrin Hammer mitteilt, war das Brutjahr 2017 ein sehr dramatisches und diese Rettungsaktion nicht die einzige. Unabhängig vom Wetter haben sich etliche Tragödien an den Storchennestern in der Umgebung abgespielt. Einige der Traumaopfer werden derzeit im Tierpark Görlitz auf eine Auswilderung vorbereitet.

Zu ihnen gehören auch die drei Jungstörche, welche am 16. Juni mithilfe der Drehleiter der Nieskyer Feuerwehr gerettet wurden. Mit etwa drei Kilo haben sie schon das Erwachsenengewicht erreicht und bereiten sich in diesen Tagen im Storchenkindergarten des Tierparkes für den Abflug Ende August gen Süden vor. Als Trimm- Dich-Gerät steht ihnen eigens dafür ein senkrechter Stamm zur Verfügung, wo sie fleißig das Aufbaumen üben und dabei ordentlich Muskulatur entwickeln.

Tragisch hingegen ist der Ausgang des in Ullersdorf geretteten Tieres. Teile einer Plastiktüte wurden hier vermutlich beim Nestbau oder bei der Fütterung im Nest eingetragen und hatten sich um das rechte Bein des Jungvogels gewickelt, der sich davon nicht mehr befreien konnte. Trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen durch den Naturschutzbeauftragten Ernst Gottschlich und der Tierpflegerin Manuela Kleemann musste das Tier am Folgetag nach einer Notoperation durch die Tierärzte eingeschläfert werden. Das Plastikstück hatte das Bein so stark abgeschnürt, dass die Blutzufuhr dadurch eingeschränkt und die Sehne stark angegriffen war.

Für drei weitere Schreitvögel sieht es hingegen positiver aus. Da ist zum Beispiel das Geschwisterpaar, das nach Turbulenzen am Nest, ausgelöst durch einen familienfremden Storch, einen Absturz aus fünfzehn Meter Höhe fast unversehrt überstanden hat. Ein weiterer Jungstorch hatte zu früh das Nest verlassen um selbstständig auf Entdeckungstour zu gehen und konnte nicht mehr zurückgesetzt werden. Somit erfreuen sich nun insgesamt sechs gerettete Tiere bester Gesundheit.

Ernst Gottschlich als begeisterter Vogelkundler weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass gerade wild weggeworfene Netze und Seile für die Vögel äußerst gefährlich werden können. Der Fall in Ullersdorf hat das deutlich gemacht.

