„Fit for 50+“ startet ins neue Jahr Steve Malz lädt Ältere wieder zu einer sportlichen Aktivität in Kamenz ein, die für die Gesundheit gut ist.

Fitnesstrainer Steve Malz (l.) mit seinen Frauen aus der „Fit for 50+“-Gruppe. Natürlich sind auch Männer gern gesehen, die etwas für mehr Bewegung und damit ihre Gesundheit tun wollen, wird betont © PR

Kamenz. Das Sozialprojekt „Fit for 50+“ ist im Jahr 2018 angekommen. Darüber informiert Trainer Steve Malz. „Fit for 50+ ist eine optimale Möglichkeit, den Körper neu in Schwung zu bringen.“ Damit seien auch Menschen angesprochen, die aus verschiedensten Gründen in der letzten Zeit keinen Sport ausübten. Die speziellen körperlichen Aktivitäten wirkten sich positiv auf den Organismus aus. Altersgemäß angeleitet werden Elemente aus der Rückenschule, Wirbelsäulengymnastik, Pilates und Yoga. „Es führt maßgeblich zur Optimierung der Fitness sowie Konzentrationsfähigkeit und sorgt für ein besseres Lebensgefühl.“ Wer Interesse hat, könnte weitere Infos unter www.steve-malz-fitness.de oder persönlich beim Trainer unter Telefon: 0162 6664004 erhalten, heißt es ausdrücklich. (szo)

