Fit-Chef wird 65 Am Sonnabend hat Wolfgang Groß Geburtstag. An Ruhestand denkt er noch nicht.

FWolfgang Groß ist ein engagierter Unternehmer. Er machte die Fit GmbH groß und deutschlandweit bekannt. © Thomas Lehmann

Das größte Geschenk hat sich Wolfgang Groß bereits vor Monaten gemacht: Im Juni übernahm der Hirschfelder Unternehmer die Marke Fenjal. Es ist die sechste Marke innerhalb weniger Jahre, die das Sortiment der Fit GmbH erweitert. Gleichzeitig war es die größte Einzelinvestition, wie der Fit-Chef, der am Sonnabend seinen 65. Geburtstag feiert, sagt. Nur wer über sich hinauswächst, kann Großes leisten, heißt es vonseiten des Spülmittelherstellers. Und Großes geleistet hat der Fit-Chef in den vergangenen über 20 Jahren auf jeden Fall. Darin sind sich hiesige Vertreter aus Politik und Wirtschaft einig. „Dr. Groß ist ein Macher, der am Standort Hirschfelde etwas erreicht hat, was viele nicht für möglich gehalten haben“, findet Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) und fügt hinzu: „Da dieser Weg nie ein einfacher war, ist es gut, dass Dr. Groß ein sehr geradliniger Mann mit der Fähigkeit zu harten Entscheidungen ist.“

Auch Hirschfeldes Ortsbürgermeister Bernd Müller (FUW) zieht den Hut vor dem Fit-Chef – auch angesichts der zahlreichen Auszeichnungen, die die Produkte der Fit GmbH erhalten haben. Erst Anfang des Jahres bekam das Unternehmen den „Salescup 2015“ für eine der besten Vermarktungsaktionen Deutschlands. Müller habe Wolfgang Groß immer als kompetenten und aufschlussreichen Geschäftsmann erlebt. Nach Möglichkeit tauscht er sich einmal im Jahr darüber aus, welche Neuigkeiten es gibt, welche Probleme der Fit-Chef habe und wo Müller helfen könne.

Neben der Leitung seines Unternehmens engagiert sich Groß auch in den Gremien der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden, ist beispielsweise seit Jahren Vizepräsident der Kammer. IHK-Mitarbeiter Thomas Tamme sieht in ihm einen harten Kämpfer für die Interessen der Unternehmer, der sehr akribisch sei und auch unbequeme Fragen stelle. Und er gucke über den Tellerrand hinaus. So unterstütze Groß die Kooperation der IHK mit der französischen Hotelfachschule Cefppa bei Straßburg, für die Tamme verantwortlich ist. „Ich hoffe, dass uns Dr. Groß noch eine Weile erhalten bleibt“, sagt der IHK-Mitarbeiter. Danach sieht es ganz aus. Auch mit 65 scheint der Fit-Chef nicht ans Aufhören zu denken. Unterstützung hat er sich aber geholt: Jüngst wurde Frank Barsch zum Fit-Geschäftsführer ernannt. (jl)

