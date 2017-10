Fischzug an der Schwarzen Lache Am Sonnabend werden die Netze beim Abfischen in Kreba wieder voll sein. Die Musik spielt bis Nachmittag. Am Wochenende ist noch viel mehr los: von Emmerlichs Luther-Abend über Salsa-Party, 20er Jahre-Party bis hin zu Eishockey und Handball, alles zu finden im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Die feuchte Ernte zappelt im Netz und wird anschließend sofort auf die Sortierstrecke befördert. Foto: Rolf Ullmann

Am Sonnabend wird Kreba wieder aus allen Nähten platzen. Ab 9 Uhr erwarten die Mitarbeiter der Kreba-Fisch GmbH zahlreiche Besucher an der Schwarzen Lache zum Schaufischen. Die Schwarze Lache ist einer der größten Fischteiche der Umgebung, in dem hauptsächlich Lausitzer Spiegelkarpfen gezüchtet werden. In Oberlausitzer Teichen werden inzwischen auch andere Fische, wie Schleie, Hecht, Wels oder Störe gehalten. Vor dem Abfischen wird aus dem Teich das Wasser abgelassen. Die Fische sammeln sich im Teich an der tiefsten Stelle. Mit Netzen werden die Fische zusammengetrieben, aus dem Teich geholt, sofort sortiert und für den Verkauf vorbereitet. Ein Schauspiel, das immer wieder viele Zuschauer anlockt. Natürlich kann sofort vor Ort Fisch gekauft werden, ob frisch, geräuchert, oder gebacken.

Umrahmt wird das Abfischen von einem bunten Programm. 10 Uhr beginnt im Festzelt des Bürgerhauses Niesky ein musikalischer Frühschoppen mit den Oberlausitzer Blasmusikanten, 11.30 Uhr folgen die Nieskyer Heidespatzen mit ihrem Programm „Das Wandern ist des Müllers Lust“, 13.30 Uhr dann die Reichwalder Blasmusikanten. Dazu gibt es einen Naturmarkt des Biosphärenreservates mit Schauaquarium und Pilzausstellung mit den Rangern Peter Ulbrich und Herbert Schnabel sowie umfangreichem Informations- und Umweltbildungsangeboten rund um das Biosphärenreservat.

Sa., 9 bis 15 Uhr, An der Schwarzen Lache

