Fischzüchter hat mit Aquaponik Erfolg

Manch einer hatte den Tharandter Fischzüchter Rico Voss, der das Restaurant Teichwirtschaft betreibt, mit dieser Idee für verrückt erklärt: Seit Mai dieses Jahres hatte sich der 35-Jährige am sogenannten Aquaponik versucht (die SZ berichtete). Das ist eine Art symbiotischer Kreislauf zwischen Fischen und Pflanzen wie etwa Salaten, Gurken und Basilikum. Beim Aquaponik leben diese zusammen in einem geschlossenen System. Ausdünstungen der Tiere, wie etwa Stickstoff, sorgen dafür, dass die Pflanzen schnell wachsen. Dadurch reinigen sie wiederum das Wasser der Fische. „Ich konnte im letzten halben Jahr allein viermal Salat ernten“, teilt Rico Voss mit. Im kommenden Jahr will er seine Wasserbassins noch etwas verbessern. An dem Aquaponik-Verfahren will der gelernte Koch auf jeden Fall festhalten. (SZ/wer)

