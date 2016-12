Fischzucht sichert sich Stausee Gunther Ermisch hat sein Revier vergrößert. Er bekam als Pächter den Zuschlag für die Talsperre Quitzdorf – mit Folgen.

Fischwirtschaftsmeister Gunther Ermisch aus Langburkersdorf ist auf Expansionskurs. Der Unternehmer hatte sich in diesem Jahr als Pächter für den Stausee in Quitzdorf bei Niesky ins Rennen gebracht. Jetzt steht fest: Ermisch wird der neue Pächter dieses Gewässers. Er wurde aus insgesamt vier Bewerbern um die Talsperre favorisiert. Gunther Ermisch, der eine Forellen- und Lachszucht betreibt, züchtet in seinen Teichen in Neustadt unter anderem Karpfen, Schleie, Hechte, Zander, Störe und Kleinfischarten heran. Die Zuchtanlage umfasst Bachforellen, Saiblinge, Äschen, Regenbogenforellen und Lachse. Der Fischzuchtbetrieb besteht als Familienunternehmen seit 1994. Laut Vertrag ist Gunther Ermisch nun ab 1. Januar 2017 formal der neue Stauseepächter, teilt der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement mit. Aus Ermischs Sicht sind aber noch nicht alle Hürden genommen. So muss die Sächsische Fischereibehörde noch seinen Hegeplan für das Gewässer genehmigen.

Unterdessen brennen die Angler darauf, zu wissen, wie es ab neuem Jahr am Stausee weitergeht. „Wir haben das Problem, dass die bisherigen Angelscheine dann ungültig sind. Sie sind mit dem bisherigen Pächter, der Kreba Fisch GmbH, abgeschlossen“, sagt René Häse. Er ist Geschäftsführer des Anglerverbandes „Elbflorenz” Dresden. Der Anglerverband hat dem neuen Pächter zwei Angebote für eine Zusammenarbeit unterbreitet: eins auf Vereinsbasis, das andere mit finanzieller Beteiligung. Beide will Gunther Ermisch prüfen, wobei er den Anglern auch ein Angebot unterbreiten möchte. Noch in dieser Woche will Gunther Ermisch mit der Landestalsperrenverwaltung sprechen und sich danach mit dem Anglerverband verständigen, sagt er gegenüber der SZ. (SZ)

