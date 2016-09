Fischsterben im Feuerlöschteich

Zu einem großen Fischsterben kam es im Feuerlöschteich in Sornitz. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Um die Gründe für die Fischsterben herauszufinden, besichtigte die Untere Wasserbehörde den Teich und stellte fest, dass der Zulauf aus dem „Planitzer Wasser“ viel zu gering war. Der Zulauf war durch die Wurzeln der Bäume fast komplett zugewachsen. Um den restlichen Fischbestand zu erhalten, musste schnell ein neuer Teichzulauf her. Der Bauhof verlegte eine neue Leitung. Die vorhandene Leitung blieb jedoch erhalten, um die Wurzeln der Bäume nicht zu beschädigen. Gleichzeitig wurden die Ein- und Auslaufbereiche erneuert. Nach dem Abfischen soll der Teich abgelassen werden, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Dann können eventuelle Unterhaltungsmaßnahmen geplant werden, so Frank Fischer, Leiter der Bauverwaltung. (SZ/jm)

