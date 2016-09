Fischotter verursacht Unfall Bei Boxberg kam am Sonntagabend ein Fischotter bei einem Zusammenstoß mit einem Golf um und in Bad Muskau wurde Sonntagnacht ein Golf IV gestohlen.

© dpa

Boxberg/Bad Muskau. Am Sonntagabend hat ein Fischotter auf der wenig befahrenen Straße zwischen Zimpel und Kaschel bei Klitten eine Kollision mit einem VW Golf nicht überlebt. Der 48-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An dem Volkswagen entstand ein Schaden von etwa 1 500 Euro. Ein Jagdpächter barg das tote Wildtier.

In Bad Muskau haben Unbekannte in der Nacht zum Montag einen silbernen VW Golf IV gestohlen. Der 14 Jahre alte Pkw mit den amtlichen Kennzeichen NOL-MD 82 stand an der Berliner Chaussee und hatte einen Zeitwert von etwa 2 500 Euro. Die Soko Kfz übernimmt die weiteren Ermittlungen und fahndet international nach dem Fahrzeug. (szo)

zur Startseite