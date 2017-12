Fischotter stirbt auf Bundesstraße bei Weißkeißel Ein Seat-Fahrer kann einem Fischotter nicht mehr ausweichen.

Symbolfoto © dpa

Weißkeißel. Ein 30-jähriger Seat-Fahrer ist am Mittwochabend mit seinem Seat auf der Bundesstraße 115 von Weißkeißel in Richtung Rietschen unterwegs gewesen, als plötzlich ein Fischotter die Fahrbahn querte. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte mit dem Tier zusammen. Der Fischotter verendete an der Unfallstelle. Am Wagen entstand ein geschätzter sichtbarer Sachschaden in Höhe von rund 1 500 Euro. (szo)

