Fischmarktschule ist wieder voll nutzbar Die Stadt Görlitz hat die Sturmschäden reparieren lassen. Das Gerüst bleibt aber noch stehen.

Beschädigtes Dach an der Grundschule am Fischmarkt in Görlitz nach dem Sturm in Januar © nikolaischmidt.de

Nach der Reparatur der Sturmschäden sind in der Grundschule am Fischmarkt alle Räume wieder nutzbar, auch die Aula. Darüber informiert der städtische Bauamtsleiter Torsten Tschage auf SZ-Nachfrage: „Der Schulbetrieb kann seit Ende der Winterferien normal weitergeführt werden.“

An den Fassaden stehen aber noch die Gerüste. Sie sind notwendig, um die Dacheindeckung bei günstigem Wetter fertigzustellen. Die Dachziegel werden in Mörtel gedeckt. Dafür werden gleichbleibende Temperaturen von mindestens fünf Grad benötigt, auch in der Nacht. Nur dann kann der Verlegemörtel abbinden und wird haltbar. Bis diese Arbeiten erledigt werden können, ist der betroffene Teil des Daches mit einem Unterspann unter der neuen Dachlattung vor Regen und Schnee gesichert. Die Stadt rechnet mit Kosten von rund 84 000 Euro, um alle Schäden am Gebäude wieder herzustellen. Sie geht davon aus, dass der Schaden zu 100 Prozent von der Versicherung finanziert wird. (SZ/ik)

