Fischmarktschule ist wieder dicht

Inzwischen ist das Dach repariert, aber noch nicht komplett eingedeckt.

Der Sturm hat am 18. Januar einen Schornstein auf der Fischmarktschule zum Einsturz gebracht.

Görlitz. Die Zimmererarbeiten am Dachstuhl der Grundschule am Fischmarkt sind seit Freitag geschafft. Darüber informiert Rathaussprecher Wulf Stibenz. Der Dachstuhl war am 18. Januar von Sturmtief Friederike beschädigt worden. Arbeiter haben inzwischen auch schon die Unterspannbahn als Wetterschutz auf dem Dachgebälk sowie die Dachlattung aufgebracht. Die Dachziegel liegen in Paketen auf dem Dach. „Leider war noch keine stabile Wetterlage für den Abschluss der Dachdeckerarbeiten“, sagt Stibenz. Wenn das Wetter hält, könnten die Dachdeckerarbeiten aber in dieser Woche erledigt und abgeschlossen werden.

In der Aula ist der gebrochene Deckenbalken repariert, so Stibenz: „Der Trockenbauer wird nächste Woche die Deckenunterseite mit Gipskartonplatten schließen.“ Danach kann der Maler loslegen. Somit wäre eine Freigabe der Aula Ende Februar nach den Winterferien möglich.

