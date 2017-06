Fischmarkt leidet unter Dauerbaustelle Heike Voss hofft auf baldige Freigabe des Radweges zwischen Freital und Tharandt. Ihr Umsatz ist eingebrochen.

Heike Voss steht hinter einem Bauzaun in ihrem Tharandter Fischmarkt. Hinter der Barriere entsteht derzeit ein neuer Imbissbereich, der in zwei Wochen fertig sein soll – wie es auch der Radweg vor dem Laden sein sollte. Die Geschäftsfrau feiert nun trotzdem ihr Sommerfest, auch wenn die Radfahrer und vor allem Heike Voss selbst sich noch bis in den Herbst hinein gedulden müssen, bis die neue Piste freigegeben wird. © Andreas Weihs

Ein rot-weiß gestreifter Bauzaun trennt in diesen Tagen den Verkaufsbereich im Tharandter Fischmarkt vom hinteren Teil des Raumes. Während vor der Barriere die Käufer wie gewohnt an der Kühltheke bedient werden und sich die Gäste an Tischen niederlassen können, sind dahinter Handwerker mit einigen Umbauten beschäftigt. Dort, wo sich bisher die Schlachterei befand, entsteht ein neuer Imbissbereich mit Sitzplätzen und Stehtischen.

„In zwei Wochen feiern wir mit einem Fest die Eröffnung“, sagt Geschäftsinhaberin Heike Voss. Die Tharandterin investiert aber nicht nur im Innenbereich, sondern auch draußen. In Erwartung der vielen Fahrradfahrer, die hier bald auf dem neuen Radweg zwischen Tharandt und Freital vorbeikommen, entsteht ein familienfreundlicher Außenbereich mit Teich, Spielplatz und einem Fahrrad-Parcours.

„Wir liegen im Zeitplan“, sagt Heike Voss. So richtig aber kann sich die Geschäftsfrau nicht freuen, denn eigentlich wollte sie am übernächsten Sonnabend auch die Fertigstellung des Radweges entlang der Straße bejubeln. „Aber daraus wird nichts“, weiß sie inzwischen. Es kommt wieder einmal anders als geplant: Nach Auskunft des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) in Dresden, ist der Freigabetermin von Ende Juni in den Herbst verschoben worden,

Einen konkreten Termin nennt Pressesprecherin Isabel Siebert nicht, gemessen an der Jahreszeit könnte es also auch erst im November werden. Sie begründet die Verzögerung mit zusätzlichen Leistungen und technologischen Problemen, die zudem das Bauvorhaben mittlerweile erheblich verteuert haben. Das Lasuv rechnet nun mit Kosten in Höhe von 2,8 Millionen Euro für den 2,1 Kilometer langen Radweg, der damit einer der teuersten im gesamten Freistaat Sachsen werden dürfte.

Derweil kämpft Heike Voss in ihrem Laden ums Überleben. „Wegen der Baustelle ist unser Umsatz um 20 Prozent eingebrochen“, sagt sie. Im April 2016 wurde die Ampel aufgestellt. Mit ihr begann der Absturz in der Kasse. Vor allem nachmittags, sagt Heike Voss, hält kaum noch einer an. „Die Autofahrer sind froh, wenn sie die Grünphase erwischen. Da interessiert sie mein Fisch nicht.“ Manchmal, sagt sie, versperren Baufahrzeuge auch die Einfahrt.

14 Monate geht das schon so – und jeder Tag bringt Heike Voss neue Verluste. Sie hatte sich daher auf Ende Juni gefreut und mit der Aussicht auf die Freigabe des Radweges, den sie für gut und richtig hält, mit ihren Umbauten begonnen. „Es ist nun mein Risiko“, sagt Heike Voss.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Teichwirtin und Kauffrau, die ihren Fischmarkt seit 21 Jahren betreibt, Rückschläge verkraften muss. Der Schlimmste war im August 2002, als die Fluten der Wilden Weißeritz im Badetal ihre Teiche und ihr Geschäft zerstörten. Nach einem Interim an der Roßmäßlerstraße in Tharandt eröffnete Heike Voss ihren Fischmarkt schließlich 2007 in einem neuen Gebäude auf dem Gelände der 1945 von der SS gesprengten Pastritzmühle. Und sie firmiert weiterhin unter dem Namen ihrer Heimatstadt, obwohl sie sich nun auf Coßmannsdorfer Flur befindet, also territorial zu Freital gehört.

Nicht alle ihre Pläne konnte sie bisher verwirklichen. Zum Beispiel steht noch die Durchörterung der Bahngleise aus, um die bereits bis dort liegende Wasserleitung mit der 2004 gebauten Entnahmestelle in der Wilden Weißeritz zu verbinden. Die Genehmigung liegt lange vor. „Aber das hat derzeit keine Priorität“, sagt Heike Voss, wie auch die Erweiterung des Hauses nicht, das, sagt sie, ja erst zur Hälfte gebaut sei.

Sie konzentriert sich auf das Geschäft, zu dem auch ein Cateringservice für bis zu 150 Personen gehört – inklusive allen Zubehörs wie Geschirr und Zelt. In ihrem Laden bietet Heike Voss mindestens zehn verschiedene Fischsorten an, am Wochenende können es auch mal 20 sein. Ihre Ware kommt aus der Region und aus Dänemark, sie wird in unterschiedlichen Verarbeitungsstufen geliefert. Vieles wird im Markt gemacht, Heike Voss betreibt auch noch selbst einen Räucherofen.

Künftig will sie ihre Palette über den Fisch hinaus stärker um regionale Produkte erweitern, um Feinkost wie Wein und Honig, den es dort bereits gibt. Dort sieht Heike Voss die Zukunft ihres Marktes, der deshalb ein neues Logo bekommen soll. Auch das wird am 24. Juni mit Livemusik und einem Tag der offenen Tür gefeiert, vor allem aber das Ende wenigstens einer Baustelle, auch wenn es noch nicht die ist, die sich Heike Voss erhofft hatte.

Tag der offenen Tür und Sommerfest im und am Tharandter Fischmarkt am 24. Juni, ab 12 Uhr, u.a. mit der Jindrich Staidel Combo, den Road Brothers und einer Kindertanzgruppe; zudem gibt es seltene Einblicke in die Verarbeitung von Fisch mit anschließender Verkostung.

