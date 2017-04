Fischfutter mit Marihuana verwechselt? Ein Verkäufer aus Krauschwitz handelte mit der „leichten“ Droge und kam deshalb mit dem Gesetz in Konflikt.

Symbolbild. © Daniel Karmann/dpa

Der Besitz und das Handeltreiben mit Drogen sind verboten. Dass er das nicht gewusst habe, versuchte Harald L.* aus Krauschwitz erst gar nicht dem Schöffengericht unter Leitung von Amtsrichter Ralph Rehm weiszumachen. Deshalb sagte der 59-Jährige zu dem Thema besser gar nichts. Er überließ die Ausführungen seinem Rechtsanwalt.

Die zwei Anklagen waren starker Tobak. Zu einem nicht mehr genau festzustellenden Zeitpunkt Ende September, spätestens bis 2. Oktober 2014 verkaufte der Angeklagte an einen Tobias U.* aus Weißkeißel 144,2 Gramm Marihuana zu einem unbekannten Preis.

Am 2. Oktober – da war der Krauschwitzer schon im Fadenkreuz der Ermittler – tauchten diese plötzlich im Rahmen eines komplexen Ermittlungsverfahrens am Zaun vor seinem Haus auf. Sie entdeckten 364,9 Gramm Marihuana, portioniert nach verschiedenen Gewichten und stellten die Tütchen und Säckchen sicher. Außerdem wurden 380 Euro eingezogen. Angeblich Geld für Fischfutter vom Fischfreund Tobias L., aber der Angeklagte verzichtete auf das Geld. Hatte er Fischfutter und Drogen verwechselt? Das Ganze stellte sich jedenfalls als unerlaubter Besitz und unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in erheblichen Mengen dar. Vom Grundsatz schon eine etwas schwerwiegendere Straftat.

Der Verteidiger gab bekannt, dass die beiden Anklageschriften zutreffend seien. Deshalb verzichte Harald L. auch auf die bei ihm sichergestellten 364,9 Gramm Marihuana und auf die 380 Euro. Die gehen als formloser Verfall an die Staatskasse. Auf weitere Fragen von Amtsrichter Ralph Rehm wollte sich der Angeklagte „aus persönlichen Sicherheitsgründen“ nicht äußern.

Tobias U. aus Weißkeißel wurde bereits vor zwei Wochen verurteilt. Er hatte den Erwerb der 144,2 Gramm Marihuana eingeräumt. Folglich interessierte sich das Schöffengericht vor allem für den Polizeieinsatz am 2. Oktober 2014. Im Haus des Angeklagten sei ihnen ein leer stehendes Zimmer aufgefallen, in dem offensichtlich Marihuana angebaut worden war, sagte der zuständige Oberkommissar der Kripo, der als Zeuge vorgeladen war. Neben den Drogen und dem Geld habe man auch diverse Anbaugeräte sichergestellt.

Bewiesen konnte der Anbau aber nicht werden. Der große Fang gelang dann im Schuppen, wo die 364,9 Gramm Marihuana in einem Regenfallrohr versteckt waren.

Harald L. ist eher ein „armes Würstchen“ als ein Krimineller. Selbst konsumiert er keine Drogen, vorbestraft ist er auch nicht. Gemeinsam mit seiner Ehefrau lebt er in bescheidenen, aber doch gesicherten Verhältnissen. Unklar blieb, ob er wissentlich oder unwissentlich in die Drogenkiste einstieg. Amtsrichter Rehm sagte in seiner Urteilsbegründung, dass zumindest die erheblichen Mengen doch schon auf „gezielten Handel Rückschluss“ geben.

Alles was für und gegen den Angeklagten sprach fassten Staatsanwalt und Verteidiger in etwa gleichlautenden Anträgen zusammen. Auch das geforderte Strafmaß lag nicht weit auseinander. Das Schöffengericht schloss sich in seinem Urteil an: Ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe, auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, und als Auflage eine Geldbuße von 400 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung.

*Namen geändert

