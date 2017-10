Fischfans beißen an Das Limmritzer Fischerfest hat Tradition. Unter den Besuchern sind viele Stammgäste. Die locken nicht nur die Forellen an.

Gerda und Werner Münch aus Seifersdorf gehören zu den zahlreichen Gästen des Limmritzer Fischerfestes. Sie essen gern Karpfen blau, allerdings nicht am Heiligabend. An diesem Tag wird der Karpfen bei Münchs gebacken. Das ist eine lange Familientradition. © Dietmar Thomas

Der Geruch von gebratenem Fisch liegt in der Luft. Lange Menschenschlangen stehen vor den Ständen mit Fischbrötchen, Backfisch, Fischsuppe und anderen Köstlichkeiten. Zum 26. Limmritzer Fischerfest sind zahlreiche Besucher gekommen, darunter viele Stammgäste.

Jedes Jahr ist Günther Krämer aus Baderitz in der Gemeinde Zschaitz-Ottewig beim Fischerfest in Limmritz dabei. „Ich bin hier Stammkunde“, meint er. Marita Rasser aus Kattnitz zählt auf dem Fischerfest ebenfalls zu den Stammkunden. Sie möchte Forellen kaufen. „Die backe ich“, sagt sie. Doch nicht nur nach dem Fest kommt bei Rassers Fisch auf den Tisch. Zu Weihnachten gibt es bei ihnen zum Beispiel gebackenen Karpfen.

Maria Johne aus Döbeln steht an dem Stand an, an dem frisch gefangene Fische verkauft werden. Diese werden direkt vor den Augen der Käufer getötet und dann gewogen. „Ich möchte Forellen kaufen“, sagt Johne. „Die werden gebacken und mit Pfeffer, Salz und Kräutern richtig gewürzt.“ Erst beim Servieren fügt Maria Johne Zitrone hinzu. Dazu gibt es Kartoffeln, Rohkostsalat und manchmal auch Kompott. Zu Silvester kocht sie Karpfen blau. „Dazu gibt es Klöße und Rotkohl.“, sagt sie. Gunter Rösler aus Rudelsdorf hat frischen Karpfen gekauft. „Den gibt es abends als Karpfen blau“, sagt er. Auch zu Weihnachten essen die Röslers Fisch.“

Das Fischerfest wird von Jörg Schnek organisiert. Er ist der Inhaber der Forellenzuchtanlage im Töpelwinkel und auch der Anlage in Limmritz. Weil die Schneks ihre Waren vermarkten wollten, fingen sie nach der Wende an, in Limmritz ein Fischerfest zu veranstalten. Das ging klein los. Das Fest kam bei den Kunden gut an. Es vergrößerte sich von Jahr zu Jahr.

Außer den Zuchtanlagen in Limmritz und im Töpelwinkel hat Jörg Schnek auch ein Fischgeschäft in der Marktstraße in Döbeln. Weil im Sommer weniger Nachfrage nach Fisch ist, bleibt der Laden in den Sommermonaten geschlossen. Verkauft wird erst wieder in den Monaten, die ein „R“ im Namen haben. Das bedeutet, dass ab September das Geschäft des Fischhändlers wieder richtig losgeht. Dann ist auch der Laden in der Marktstraße geöffnet. „In der warmen Jahreszeit kaufen die Leute den Fisch lieber schlachtfrisch im Töpelwinkel“, so Schnek.

Außer Forellen, die aus seiner eigenen Produktion kommen, bietet er auch Karpfen, Stör, Hecht, Wels und Schleie an. Die kauft er von anderen Züchtern.

Auf dem Fischerfest gibt es den Fisch lebend, küchenfertig, geräuchert, als Fischbrötchen zum Beispiel mit Matjes oder normalem Hering, mit Seelachsschnitzel oder als Fischsuppe aus der Feldküche. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Besucher Beutel und Taschen gefüllt mit Fisch in den verschiedenen Variationen nach Hause tragen.

Doch außer den Fischständen locken auf dem Fest auch Verkaufswagen mit Backwaren, Lebkuchenherzen, Zuckerwatte, Süßigkeiten und Getränken die Kunden an. Ein Kinderkarussell und Ponyreiten sorgen für Spaß bei den Kleinen. Es gibt eine Verlosung und wer möchte, kann in einem großen Zelt die gekauften Speisen und Getränke verzehren.

Dass das Fest von den Kunden gut angenommen wird, zeigen nicht nur die langen Schlangen vor den Verkaufsständen und das Gewimmel auf dem Festplatz. Auch die vollen Parkplätze und die zahlreichen Autos, die dicht an dicht am Straßenrand parken, zeugen davon.

zur Startseite