Fischerhäuschen gerettet Familie Christl saniert eine Ruine und verhindert so die Entstellung eines Straßenzugs.

Das Ehepaar Christl vor den beiden von ihm sanierten Häusern in der Fischerzeile. Das hintere Gebäude wurde jetzt in den Zustand von 1850 versetzt.

Die Kassettendecke wurde alten Vorbildern angeglichen.

Meißen. „Wir haben zugesehen, wie das Haus neben uns zusammenfällt“, sagt Andreas Christl. Dass der Mann mit dem Rauschebart das auf Dauer nicht konnte, liegt auf der Hand. Denn er ist für die Denkmale im Landkreis zuständig, kümmert sich darum, dass sie andernorts nicht verfallen. Und dann so etwas vor der eigenen Haustür? Das ging überhaupt nicht! Also beschloss er mit seiner Frau Kathrin, sich auch um dieses Haus zu kümmern.

Das war leichter gesagt, als getan. Denn die Besitzer des kleinsten der Fischerhäuser an der Siebeneichener Straße am Stadtausgang Richtung Dresden gehörte Geschwistern – der Bruder war 1927 verstorben, die Schwester 1930. Andreas Christl machte sich 1998 auf die Suche nach den Erben, und acht Jahre später hatte er es geschafft, das Haus Siebeneichener Straße 11 konnte gekauft werden. Die Nummer zwölf hatte er mit seiner Frau bereits zwischen 1992 und 2002 saniert. „Seither bewohnt es unsere Familie und genießt den freien Blick auf die Elbe.“

Nun also die Nummer elf. Wäre sie zusammengefallen, dann hätte in der Reihe der Fischerhäuser eine hässliche, schwarze Lücke geklafft. So heißt es denn auch: „Die besondere Bedeutung dieser Maßnahme liegt in der Erhaltung einer lückenlosen baulichen Anlage als Zeugnis der Wirtschafts- und Lebensweise der Handwerkerzunft der Elbfischer. Die geschlossene Gesamterscheinung der Fischersiedlung konnte bewahrt und das Ensemble mit neuen Nutzungen belebt werden.“ So steht es in der vom Umweltministerium herausgegebenen Broschüre zum Sächsischen Landeswettbewerb Ländliches Bauen 2017. In der Kategorie „Gestaltung von Freianlagen und baulichen Anlagen“ haben die Christls mit ihrem Fischerhäuschen den zweiten Platz gewonnen.

Was die neuen Nutzungen betrifft, so hat Kathrin Christl, die als Restauratorin arbeitet, hier ihre Werkstatt eingerichtet. Sie erledigt im Erdgeschoss Büroarbeiten, fertigt Zeichnungen und Schablonen an und arbeitet an Möbelstücken. Im ersten Geschoss ist eine Gästewohnung eingerichtet. Das einfache alte Mobiliar, die gedeckten warmen Farben und das viele verbaute Holz – von den Dielen über eine Wand aus massiven Holzbohlen bis hin zur schön bemalten Kassettendecke – geben den Räumen etwas Beruhigendes, Entschleunigtes. Kleine Details, wie die Fische auf den Bezügen der Sofakissen und auf der Seifenschale erinnern an die einstige Bestimmung des Hauses: „Hier lebten Fischer, die unten an der Elbe ihre Boote liegen hatten, ihre Netze trockneten“, so Andreas Christl. Ganz oben befindet sich ein Schlafraum – das Dach ist so gedämmt, dass er hier auch im Sommer kühl ist. Küche, Bad und zwei Terrassen zum Innenhof komplettieren die Ferienwohnung. Dem Ganzen sieht man an, dass zwei Fachleute für alte Bausubstanz am Werke waren – sowohl, was die Auswahl der Materialien als auch, was konstruktive Lösungen betrifft, wie die nach alten Befunden nachgebaute Treppe vom Erdgeschoss hinauf ins Obergeschoss.

„Es standen ja quasi nur noch die Grundmauern“, erinnert Kathrin Christl an den Ausgangszustand des Hauses. „Wir haben es peu à peu, so wie das Geld da war, ausgebaut“, sagt Andreas Christl. Er hat mit dem Fischerhäuschen einmal mehr privat überzeugend vorgeführt, was er dienstlich von anderen verlangt: die Sanierung von Denkmalen.

