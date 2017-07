Fischer und Angler wieder in einem Boot? Der Ex-Pächter am Stausee Quitzdorf befürchtet eine Ausbreitung der Kormorane auf alle Teichwirtschaften im Kreis.

Dietmar Mühle und die Sächsische Fischkönigin bei der Karpfenpräsentation an der Schwarzen Lache. © Jost Schmidtchen

Geschäftsführer Dietmar Mühle von der Kreba-Fisch GmbH ist zufrieden mit der diesjährigen Karpfenernte: „Sie werden für alle reichen“, sagt er lachend und verweist schon jetzt auf das Fischerfest an der Schwarzen Lache am 21. Oktober.

Die Satzfische haben das Winterhalbjahr 2016/17 gut überstanden. Ausreichend Wasser dafür war vorhanden. Da die Teiche teilweise zugefroren waren, wurden sie auch nicht von vielen fischfressenden Vögeln befallen. Jetzt im Sommerhalbjahr ist die wetterabhängige Produktionsphase. „So brachte die Kühle im Mai Verzögerungen beim Aussetzen der Karpfenbrut, jetzt gehen alle Hoffnungen dahin, dass auch im Sommer genügend Wasser sein wird. Die letzten Niederschläge seit Ende Juni waren da sehr hilfreich“, sagte Dietmar Mühle.

Die dominante Rolle habe die Speisekarpfenproduktion. Dabei habe man sich mit den Satzkarpfen aus der Warmwasseranlage Schwarze Pumpe eine gute Basis geschaffen. Der Eigentümerwechsel in der Lausitzer Braunkohle hatte darauf keinen Einfluss. „Die Leag hat alle bestehenden Verträge übernommen und sie haben auch zukünftig Bestand.“ Damit kann die Warmwasseranlage problemlos weiter betrieben werden. Jetzt im Sommer herrscht dort Stillstand, der für Reparaturen genutzt wird. Der Neubesatz erfolgt im Oktober. Er ist für die Kreba-Fisch GmbH von großer Bedeutung. Denn mit Betreiben der Warmwasseranlage wird die Produktion von Speisekarpfen verkürzt und stabilisiert.

Für viel Gesprächsstoff sorgt noch immer der Stausee Quitzdorf. Die Kreba-Fisch GmbH war dort langjähriger Pächter und hat die Talsperre auch insofern erfolgreich bewirtschaftet, da das Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem regionalen Anglerverband pflegte. Vieles entstand in gemeinsamer Arbeit. „Für uns als Kreba-Fisch GmbH bestand ein legitimes Interesse an der Weiterbewirtschaftung auch deshalb, weil die oberhalb und unterhalb gelegenen reichlich genutzten Flächen ebenfalls uns gehören und zusammen mit dem Stausee ein zusammenhängend ganzes Gebiet bilden.“ Der Fischereipachtvertrag lief Ende 2016 aus. Auf die Ausschreibung des Freistaates Sachsen meldeten sich mehrere Bewerber. Den Zuschlag erhielt ein anderer Fischereibetrieb. „Wir fürchten, dass Kormorane verstärkt am Stausee brüten könnten. Bislang haben wir eine Kolonie der Tiere nach den naturrechtlichen Bestimmungen verhindert.“

Mühle sieht seine Sorgen als vollkommen berechtigt an. Denn wenn die Kormorane brüten, dann vermehren sie sich unkontrolliert. „Das hätte verheerende Auswirkungen auf alle Teichwirtschaften im Kreis und wohl auch noch darüber hinaus. Außerdem erwartet Mühle, dass der neue Pächter des Fischereirechts die jahrelang praktizierte Zusammenarbeit mit dem Anglerverband fortführt.

Informationen zum Stausee Quitzdorf im Internet unter www.stausee.de

zur Startseite