Fischer sorgt sich um die Zukunft Das Neuausschreiben der Pachtverträge sorgt besonders im Biosphärenreservat zunehmend für Unruhe.

Rüdiger Richter steht am Sennteich in Kreba-Neudorf. Er hat sich um die Pacht seiner Teiche beworben - und braucht eine baldige Aussage, ob es weitergeht. © Jost Schmidtchen

Bei Teichwirt Rüdiger Richter in Kreba-Neudorf könnten die Signale schon bald auf Sturm stehen. Das geschieht, wenn er keine Klarheit über das Weiterbestehen seines Pachtvertrages erhält. Der Sturm könnte ansonsten ab dem Frühjahr 2018 aus Kreba-Neudorf blasen.

Es geht um nichts Geringeres als 407 Hektar teichwirtschaftliche Nutzfläche, die sich auf insgesamt 59 Teiche unterschiedlicher Größe verteilt. Der bekannteste davon ist ohne Zweifel der Teich mit dem Namen Schwarze Lache. Er ist weit über den Landkreis Görlitz hinaus bekannt. Denn hier findet seit Jahrzehnten das traditionelle Lachefischen statt. Die Gemeinde Kreba-Neudorf, das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, die Kreba Fisch GmbH und eben Rüdiger Richter mit seiner Teichwirtschaft sind gemeinsam Veranstalter dieses Abfischfestes, zu dem jährlich Tausende Besucher kommen. Selbst als Rüdiger Richter die Hälfte seiner Teiche ablassen musste, um auf diese jahrhundertealte Art und Weise das gefährliche Koiherpes-Virus zu bekämpfen, wurde an der Schwarzen Lache abgefischt. 2015 ging das ausnahmsweise auch ohne Fischzug.

Mittlerweile ist die Wassergüte ohne Beanstandung und der gefährliche Krankheitserreger ausgemerzt, der zwischen 50 und 100 Prozent der Karpfen hinraffen kann. „Stand jetziges Gespräch ist alles im grünen Bereich“, sagt Fischwirt Rüdiger Richter am Donnerstag. Seit Anfang Juli sind Kormorane und auch Silberreiher nicht gern gesehene Gäste an den Teichen. Denn neu ist, dass sich unter die fischfressenden Vögel der Silberreiher eingereiht hat. Er steht unter Naturschutz und ist daher nicht jagdbar. „Das hat zur Folge“, so Rüdiger Richter, „dass zu gewissen Zeiten an verschiedenen Teichen sich bis zu 100 Silberreiher konzentrieren.“

Doch Sorgen macht sich der 63-jährige Teichpächter vor allem wegen der Zukunft seines Unternehmens. Denn anders als in anderen Fischereibetrieben in der Lausitz hat Rüdiger Richter die Teiche gepachtet. Ist nicht Eigentümer. Verpächter ist der Freistaat Sachsen. Und der plant eine Neuvergabe. Auch für die gut 400 Hektar Teiche, die Richter mit drei Angestellten bewirtschaftet. Kurzer Rückblick: Rüdiger Richter hatte im Rahmen der Privatisierung der Teichwirtschaften am 1. April 1992 in Kreba und Umgebung vom Freistaat Sachsen gepachtet. Mit der Entwicklung seines Betriebes kann Rüdiger Richter nach vielen problematischen Jahren durch die Koi-Herpes-Seuche zufrieden sein. Auch das letzte Winterhalbjahr und die folgende Frühjahrsabfischung brachten keine besonderen Probleme.

Dass in seiner Teichwirtschaft die Angst um die Zukunft um sich greift, hat allerdings nichts mit der Fischkrankheit und nichts mit gefräßigen Kormoranen und Silberreihern zu tun. „Der Freistaat Sachsen ist Eigentümer der Teiche. Unser laufender Pachtvertrag endet am 31. Dezember 2020. Danach kann es durchaus zu einer Neuvergabe kommen“, sagt Rüdiger Richter. Diese Neuvergabe könnte auch gut für seine Teichwirtschaft ausgehen. „Wir haben ein berechtigtes Interesse, die Teiche weiter zu bewirtschaften, in unserer Familie durch meinen Sohn. Er hat gegenüber dem Freistaat inzwischen noch einmal sein beredtes Interesse an der Weiterführung der Pachtsache bekundet. Damit wäre sowohl seine eigene als auch die berufliche Zukunft der Mitarbeiter gesichert“. Richters Sohn Jörg ist 35 Jahre, hat einen Abschluss als Fischwirtschaftsmeister. Vater und Sohn wissen, dass es langjähriger Investitionen bedarf, um den Betrieb einer Teichwirtschaft zu sichern. Deshalb plädiert Rüdiger Richter für langfristige Pachtverträge bis 30 Jahre oder die Vergabe von Erbpachten.

„Karpfen brauchen drei Jahre Aufzucht, bis sie als Speisefisch vermarktet werden können. Deshalb muss ich über meine Zukunft bis Frühjahr 2018 Klarheit haben. Ansonsten sehe ich mich gezwungen, über die Veräußerung des Betriebsinventars nachzudenken und die Karpfenaufzucht bis 2020 auf Null zurückzufahren“, so Richter.

Der Krebaer Teichwirt hofft, dass es soweit nicht kommt. Er gehört zu denen, die die Karpfenproduktion stets mit der Erhaltung der Natur in Einklang bringen, und denkt, dass das Biosphärenreservat seinerseits daran interessiert sein dürfte, dass die Pachtverträge im Naturschutzgebiet bei den bisherigen Pächtern verbleiben. Auf jeden Fall sollte das Biosphärenreservat seiner Meinung nach bei einer Neuvergabe der Pachtverträge ein ernsthaftes Wort mitzusprechen haben.

