Fischer putzt Böttcher vom Eis Die Radiomoderatoren traten im Freitaler Hains mit einem ungewöhnlichen Spiel gegeneinander an.

Da war Thomas Böttcher (im Ring) noch siegessicher. Am Ende musste sich der Moderator beim BöFi-Curling aber geschlagen geben. © PR

Rund 500 Zuschauer haben am vergangenen Freitag das erste Curling-Duell der beiden R.SA-Radiomoderatoren Thomas Böttcher und Uwe Fischer im Freitaler Freizeitzentrum Hains verfolgt. Das Besondere: Gecurlt wurde beim sogenannten BöFi-Curling nicht mit Granit-Steinen, sondern mit lebenden Curling-Steinen, also Menschen, die in Reifen saßen. Die Cheerleader „Arrows“ aus Pirna, die Wettkampf-Musiker der „Dresden Pipes & Drums“ und das Publikum feuerten Böttcher und Fischer und ihre Hörer an. Insgesamt jeweils acht Hörerinnen und Hörer kämpften gemeinsam mit den Moderatoren im Team Böttcher und im Team Fischer um den BöFi-Curling-Pokal und um einmal 1 000 Euro für die Sieger sowie zehnmal 100 Euro für die Verlierer. Insgesamt fünf Runden, sogenannte Ends, wurden gespielt.

Obwohl es in jeder Runde sehr knapp zuging, setzte sich am Ende das Team von Uwe Fischer deutlich mit 5:1 Punkten gegen einen sichtlich geknickten Böttcher durch. „Das erste menschliche Curling-Turnier und wir haben Böttchers Team von der Eisfläche geputzt. Premierensieger – das fühlt sich schon nicht schlecht an“, freute sich Fischer, Skip und Curling-Stein der Siegermannschaft. Thomas Böttcher sah die Sache etwas anders: „Wir haben richtig toll gekämpft. Aber wenn die Schiris nicht sehen, wie der Fischer uns linkt, dann hast eben keine Chance“, so Böttcher. Am Ende lagen sich dann aber alle in den Armen.

Der Curling-Wettkampf am Freitag war der Auftakt zu einem sogenannten Event-Wochenende im Hains. Nach dem Ende des Duells waren die Besucher zu einer Eisdisco eingeladen. Am Sonnabend konnten Interessierte zudem aus ihrem gebrauchten Winterequipment bares Geld machen oder kurz vor dem Winterurlaub selbst ein Schnäppchen ergattern. Bei der Ski-Börse wurde ab 9 Uhr mit Skiern, Snowboards und Bekleidung gehandelt. (SZ)

