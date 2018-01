Fischen unter Polizeischutz Slowenien und Kroatien streiten sich um ihre Seegrenze. Nationalisten rufen nach Kriegsschiffen.

Schönes Streitobjekt: Die Bucht von Piran in der Adria. © dpa/Thomas Brey

Nur ein leichter Wind kräuselt die sanften Wellen. Doch mit der Einsamkeit auf dem Meer ist es seit Jahreswechsel für Kroatiens Fischer in der beschaulichen Bucht von Piran vorbei. Nur unter Eskorte der heimischen Küstenpolizei wagen sie es noch, mit ihren Kuttern hinaus in die zum großen Teil von Slowenien beanspruchte Adriabucht zu tuckern. Die bei jedem Fischzug rasch aufkreuzenden Boote der slowenischen Küstenpolizei werden von den größeren und schnelleren Booten der kroatischen Küstenwacht zwar abgedrängt. Doch die über Lautsprecher von Sloweniens Seegrenzenwächtern verkündeten Androhungen saftiger Geldstrafen und unablässig klickende Foto-Apparate verfehlen ihre Wirkung nicht: Immer mehr Fischer bleiben entnervt an Land.

Es ist ein überflüssiger, seit über einem Vierteljahrhundert schwelender und nun neu entfachter Seegrenzenstreit zwischen zwei EU-Mitgliedern, der nicht nur in Ljubljana und Zagreb, sondern auch in Brüssel für zunehmend höheren Wellenschlag sorgt. Slowenien pocht auf die Umsetzung eines im Sommer verkündeten Schiedsspruchs des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in Den Haag, der der Alpenrepublik einen Seekorridor zu den internationalen Gewässern und 80 Prozent der Bucht zuspricht. Kroatien beharrt indes auf seinem Anspruch auf die Hälfte der Gewässer und lehnt eine als „einseitig“ kritisierte Umsetzung des Schiedsspruchs unter Verweis auf das vorzeitige Ausscheiden aus dem Schiedsverfahren rundweg ab. Kroatien werde „schützen, was kroatisch“ sei, so Premier Andrej Plenkovic, der weiter auf bilaterale Verhandlungen zur Lösung des leidigen Grenzstreits setzt. Für Sloweniens Präsident Borut Pahor gibt es indes über den Grenzverlauf selbst nichts mehr zu verhandeln: „Die Grenzfrage ist mit dem Schiedsspruch gelöst.“

Es war die EU, die die Streithähne 2009 zur Einwilligung in ein Schiedsverfahren genötigt hatte. Doch obwohl mittlerweile beide Staaten der EU angehören und der Schiedsspruch im letzten Sommer endlich verkündet wurde, scheint sich die Beilegung des nun EU-internen Grenzstreits mit Kroatiens Beitritt 2013 eher erschwert als erleichtert zu haben. Es handle sich nicht um ein bilaterales, sondern um ein Problem, das sich auf die gesamte EU auswirke, sagt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker – und liest vor allem dem starrköpfigen Novizen Kroatien die Leviten. EU-Vermittlungsversuche könnten nur auf Grundlage des von Zagreb abgelehnten Schiedsspruchs erfolgen: „Wir haben ein Urteil – und müssen es respektieren.“

Künftig würden EU-Aspiranten nur noch aufgenommen, wenn sie vor Beitritt ihre Grenzstreitigkeiten gelöst hätten, sagt Juncker und mahnt die beiden EU-Mitglieder, die Beitrittsperspektiven ihrer Nachbarn im EU-Wartesaal nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen: „Die EU-Erweiterung liegt in den Händen Kroatiens und Sloweniens.“

Doch die ratlosen Konsensermahnungen aus Brüssel finden in Zagreb und Ljubljana kaum Widerhall. Slowenien sieht sich im Recht und mimt den kompromisslosen Prinzipienreiter: Bewusst nimmt Ljubljana dabei das Risiko der dauerhaften Verstörung des brüchigen Nachbarschaftsfriedens in Kauf. Das mit allen Nachbarn zerstrittene Kroatien übt sich derweil erneut im starrsinnigen und selbstzerstörerischen Balkantrotz. Während der blasse Premier Plenkovic auf die Taktik des Problemaussitzens zu setzen scheint, ziehen Kroatiens Nationalisten gewohnt unversöhnlich vom Leder – und bringen gar die Entsendung von Kriegsschiffen ins Spiel. „Die Slowenen sind Besatzer, wir müssen ihnen die Muskeln zeigen“, fordert die Europaabgeordnete Ruza Tomasic.

