Kauf lokal – Eine Initiative der SZ Fischen in anderen Gewässern Sven Franze hat sein Hobby Angeln zum Beruf gemacht. Das Geschäft hat er selbst umgebaut. Denn das kann er auch.

Sven Franze hat einen Laden für Anglerbedarf an der Roßweiner Straße eröffnet. Den hatte er selbst umbebaut. © André Braun

Jeder Angler träumt vom Fisch seines Lebens. Bei Sven Franze hängt er an der Wand. Zumindest als Foto. Der Wels hatte eine Länge von 2,16 Metern und 80 Kilo Gewicht. Franze hat ihn in diesem Jahr mit einiger Mühe aus dem Fluss Po gezogen. Das Gewässer in Oberitalien ist bekannt für seinen großen Welsbestand. Franze angelt seit zehn Jahren. Und jetzt hat er sein Hobby auch zum Beruf gemacht.

Anfang Oktober hat er den „Angelshop“ an der Roßweiner Straße eröffnet. Auf 200 Quadratmetern gibt es vieles von dem, was ein Anglerherz höherschlagen lässt. Die Idee dafür hat der 38-Jährige schon seit zwei Jahren mit sich herumgetragen, erzählt er. Franze hat losgelegt, als klar war, dass der Angel-Center von Ute Hohensee an der Zuckerfabrikstraße schließt. „Ich wollte Ute keine Konkurrenz machen“, sagt er. Der Standort ist seiner Ansicht nach erste Wahl. Gut erreichbar außerhalb des Stadtzentrums, mit ausreichend Parkplätzen. Bis vor zwei Jahren hatte Fleischer Frank Ferchland dort seine Würste produziert und verkauft. Jetzt gehört das Grundstück einer Immobilienfirma, der Shop ist eingemietet.

Franze hatte seit Mai die ehemalige Fleischerei komplett umgekrempelt, manches bauen lassen, vieles auch selbst gemacht. Der gelernte Maler ist nämlich nicht nur Händler von Anglerbedarf. Seit neun Jahren ist er als selbstständiger Handwerker in der Baubranche unterwegs – Innenausbau. „Nach der Lehre war ich angestellt. Irgendwann habe ich mir gesagt, das kann ich auch selbst“, erzählt er.

Sein neues Geschäft ist der 38-Jährige mit eben so viel Optimismus angegangen. Handel ist für ihn ein neues Gebiet. „Ich hatte viel Unterstützung und Leute, die mit geholfen haben“, sagte er. „Irgendwann habe ich nicht mehr viel nachgedacht, sondern einfach losgelegt. Wenn es schief geht, geht es schief. Die Ersparnisse der vergangenen zehn Jahren stecken im Geschäft.“ Konzeptlos ist der Händler nicht. Er hat sich eine Nische gesucht. „Discountware gibt es bei uns nicht. Das ist nicht unser Anspruch. Ich biete Premiumartikel an, kleinere japanische Hersteller für die ganz feine Angelei.“ Das sei gerade im Trend. Auch das sogenannte Streetfishing. Die Angler stellen sich in den Städten an die Flüsse. „Das ist die schnelle Angelei zwischendurch. Das hat die Industrie auch mitbekommen. Das läuft zurzeit sehr gut.“ Unterstützt wird Franze von Michael Sprotte, der als Verkäufer im Laden arbeitet. „Er ist passionierter Karpfenangler.“

Die Lage Döbelns zwischen den Großstädten empfindet der Händler als Vorteil. Im Umkreis gibt es nicht sehr viele Angelläden dieser Größe. „Der erste Monat ist gut gelaufen. Wir hatten auch viele Kunden von außerhalb“, sagte. An Nachwuchs mangelt es beim Angeln nicht. „Die jungen Leute kennen sich aus. Die stehen hier im Laden und sagen genau, was sie haben wollen.“ Was nicht im Hause ist, kann beschafft werden. Allein auf die Laufkundschaft will sich der Händler aber nicht verlassen. Im Frühjahr plant er die Eröffnung eines Online-Shops. „Wenn man diese Möglichkeit hat, sollte man sie nutzen. Die Reichweite ist viel größer.“ Zuerst soll vom Geschäft aus die Ware an die Kunden versendet werden. „Wenn das wächst, müssen wir uns nach zusätzlichen Räumen umsehen“, so Franze.

Den großen Fischen nachzustellen, das gelingt Franze neben Baugeschäft und Angelladen immer seltener. „Ich komme selten ans Wasser. Und wenn, dann probiere ich neue Köder aus.“

www.kauf-lokal-sachsen.de

zur Startseite