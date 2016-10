Fischen im Mühlteich geht es an den Kragen Eine Woche Schonfrist haben die Fische noch, dann werden sie an Land geholt. Das wird mit einem großen Fest gefeiert.

Nächste Woche Sonntag werden die Fische aus dem Mühlteich in Langburkersdorf geholt. © Norbert Millauer

Noch eine Woche, dann werden die Fischen im Mühlteich in Langburkersdorf an Land geholt. Fischwirtschaftsmeister Gunther Ermisch und seine Mitarbeiter wollen den Teich am Sonntag, dem 16. Oktober, ab 10 Uhr, abfischen. Das große Schaufischen hat eine lange Tradition und ist öffentlich. Jeder, der Lust hat, kann zuschauen, die Ernte begutachten und auch Fisch kaufen. Direkt am Teich werden für die Besucher frisch gefangene Karpfen, Schleien, Hechte oder Forellen angeboten. Gunther Ermisch hat zudem jede Menge Räucherfisch, Fischsemmeln und seine selbst gemachte Fischsuppe dabei. Das Schaufischen veranstaltet die Fischzucht Ermisch jedes Jahr im Oktober. Es hat sich zu einer Art Volksfest entwickelt, zu dem Hunderte Besucher strömen. Sie können vielleicht auch einen Blick auf das Maskottchen der Firma werfen: den kapitalen Karpfen namens August, der im Mühlteich lebt. (SZ/kat)

Schaufischen am Mühlteich Langburkersdorf, Anbau 5, am 16. Oktober, 10-16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

zur Startseite