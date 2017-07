Fischdrama in Mochau Wen sollen die Ollechs jetzt füttern? Dreiste Diebe klauten dem Paar 15 neue Kois aus dem Teich. Ein Traum zerplatzt.

Den Teich in ihrem Kleingarten hatten Helga und Siegfried Ollech erst im Frühjahr für ihre neuen Kois hergerichtet. Jetzt ist das Becken leer, nur ein einsamer Fisch schwimmt noch darin. Ob der kleine Koi wieder Weggefährten kriegt, ist noch unklar. © Dietmar Thomas

Kreidebleich ist Siegfried Ollech, als er zu seiner Helga geht. Er kommt aus dem gemeinsamen Kleingarten in Mochau, nur 200 Meter von der Wohnung entfernt. Einen sonnigen Sonntag wollte er dort verbringen, doch dann der Schock. Der Teich ist leer. Am Vorabend hatte das Paar die Fische noch verabschiedet. Als der 73-Jährige am nächsten Vormittag die Wohnungstür öffnet, schlägt sein Herz so hoch wie lange nicht. Es war doch Helgas Traum.

Jetzt sind alle Fische weg. 15 Kois, die fast 400 Euro gekostet haben. Nur der Kleinste ist noch übrig. Dreiste Diebe haben sich über den Teich hergemacht. „Die Polizei sagt, dass sie den Regen in der Nacht auf Sonntag genutzt haben. Der verwischt alle Spuren“, sagt Siegfried Ollech. „Sie müssen Insiderwissen gehabt haben, den Teich sieht man nur von der Waldseite.“ Helga Ollech fällt es noch Tage später schwer, den Kleingarten zu betreten.

„Die Verluste des Winters waren schwer zu verkraften, da wollte Siegfried gar keine mehr und ich war der treibende Keil“, sagt die 73-Jährige. Die bittere Kälte und der dichte Seerosenbusch, der die Fische wohl daran hinderte, auf den Grund zu schwimmen, hatten den letzten Schwarm getötet. Im Frühjahr entleerte das Paar den See und richtete ihn liebevoll für die neuen Kois her. „Sie waren so schön“, sagt Helga Ollech. „Mein Robert war so zahm, er fraß mir aus der Hand.“ Sie zeigt Bilder von den schillernden Fischen.

„Das hier ist Alfred, ihn würde ich auf Anhieb wiedererkennen“, sagt sie und hält den Zeigefinger auf einen Koi in silbrigem Gelb. „Wir hatten immer Kois, schon seit vielen Jahren.“ Jetzt will Siegfried Ollech erst einmal keine mehr. Der Schock des Diebstahls sitzt zu tief. Dazu kommt, dass die Versicherung nicht zahlen will. Der einsame Koi, den die Diebe übersahen, lässt sich kaum mehr blicken. „Er ist ganz verstört“, sagt Helga Ollech. „Kois sind doch so gesellige Tiere.“ Das macht sie zu leichter Beute.

„Wenn man bei Nacht auf den Teich leuchtet, kommen die Fische von selbst angeschwommen.“ Die Datsche bedeutet für die Ollechs pure Entspannung. Zwischen der Laube, den Beerensträuchern und den Pflaumenbäumen fühlen sie sich wohl. „Ich saß immer hier und habe auf den Teich geguckt“, sagt Helga Ollech. „Jetzt ist er furchtbar leer.“ Dass Waschbären oder Fischotter die Fische gefressen haben könnten, halten Ollechs für ausgeschlossen.

Das Netz, das den Teich bedeckt, lag am nächsten Morgen unversehrt über dem leeren Becken. Es sollte die Fische vor Vögeln schützen. „Wenn der Dieb einen Funken Gewissen hat, bringt er mir die Fische zurück“, sagt Helga. „Ich bin todtraurig.“

