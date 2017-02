Fischbacher im Ratskeller aktiv Das Glück war dem Gasthaus nicht sonderlich zugewandt. Der Maler ist dagegen heute in seiner Heimat bekannt und geschätzt.

Dietmar Frauenstein bei seinen Arbeiten im Ratskeller im Jahr 2000. © Steffen Füssel

Hätten Sie den jungen Mann auf dem Foto aus dem Jahr 2000 erkannt? Nein? Dann lösen wir das Rätsel auf: Es handelt sich um den bekannten Fischbacher Maler Dietmar Frauenstein. Damals, also vor ziemlich genau 17 Jahren, arbeitete er noch bei dem Dresdner Fachbetrieb Canaletto, der zu dieser Zeit die historische Wandbemalung im Ratskeller der Elbmetropole erneuerte. Denn das beliebte Schankhaus sollte nach Renovierungsarbeiten im Mai 2000 wieder eröffnen.

Doch die Gaststätte schien anschließend nur noch vom Pech verfolgt zu sein. Der Pächter hatte im Juli 2002 einen Miet-rückstand an die Stadt von 172 000 Euro. Einen Monat später hatte das Jahrhunderthochwasser nicht nur das Gebäude, sondern auch fast die gesamte Gaststätten- und Kücheneinrichtung zerstört. Der Schaden betrug unterm Strich rund 880 000 Euro. Zwar wurde der Ratskeller mit Hochwasserhilfsgeld bis 2004 wieder komplett renoviert. Nur einen neuen Betreiber sucht die Verwaltung seitdem vergebens.

Bald wird er 71 Jahre

Mehr Glück hatte dagegen der Fischbacher Maler Dietmar Frauenstein, der immer begeistert von seiner Tätigkeit im Dresdner Ratskeller berichtet. In wenigen Tagen feiert er seinen mittlerweile 71. Geburtstag. In seiner Heimat ist der Künstler bekannt. Zuletzt lud er während der 775-Jahr-Feier von Fischbach im September des vergangenen Jahres in seine Schmiede zur Ausstellung ein. Hier bewahrt er seine zahlreichen Malereien auf, die zumeist Landschaften, Blüten oder die Ortschaft Fischbach zeigen. Parallel zu seiner eigenen Ausstellung präsentierte er sich gleichzeitig mit seinen Künstlerkollegen Paul Krenz und Ingolf Lindner in der Ausstellung „Farbenspiel Fischbach“.

