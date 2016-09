Fischbach zeigt Kunst Während der 775-Jahr-Feier sind auch viele Ausstellungen zu entdecken. Sie entführen die Betrachter durch die Zeit.

Dietmar Frauenstein lädt ebenfalls zur Ausstellung. © Tthorsten Eckert

Die Arnsdorfer Ortschaft feiert seit dem vergangenen Wochenende ihr 775-jähriges Jubiläum. Zahlreiche Veranstaltungen haben bereits stattgefunden, weitere werden folgen. Während der gesamten Zeit können die Bürger und die Gäste die Ortschaft aber auch von ihrer künstlerischen Seite erleben. So lädt beispielsweise der Maler Dietmar Frauenstein täglich in seine Schmiede an der Wilschdorfer Str. 17 ein. Hier präsentiert er all seine Werke. Am Sonntag veranstaltet er zusätzlich einen Trödelmarkt von 10 bis 18 Uhr, bei dem interessierte Gäste antiquarische Seltenheiten erwerben können.

Zudem präsentiert sich der Maler gleichzeitig mit seinen Künstlerkollegen Paul Krenz und Ingolf Lindner in der Ausstellung „Farbenspiel Fischbach“. Diese ist im Kulturhaus zu sehen. Dort können Besucher nicht nur die Werke der in Fischbach lebenden Künstler betrachten, sondern zeitgleich auch die Ausstellung „Fischbach früher – Dorfansichten“ besuchen. Hier ist zu sehen, wie sich die Ortschaft im Laufe der Zeit verändert hat. Und wer wissen möchte, wie früher die Schule funktionierte, wo einst Schulgebäude standen und welche Fächer auf dem Stundenplan zu finden waren, der sollte sich die Ausstellung „Schulgeschichte“ im Gemeinderaum der Fischbacher Kirche ansehen. (szo)

Das komplette Programm des 775-jährigen Jubiläums gibt es im Internet unter www.kirmes-fischbach.de

zur Startseite