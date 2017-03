Fischbach unter der Lupe Arnsdorfs Bürgermeisterin lädt für Sonnabend zur Ortsbegehung.

Am Fischbacher Dorfgemeinschaftshaus ist der Treffpunkt zum Rundgang.

Arnsdorfs Bürgermeisterin Martina Angermann nimmt an diesem Sonnabend die Ortschaft Fischbach einmal ganz genau unter die Lupe. Denn gemeinsam mit dem Ortschaftsrat lädt sie ab 10 Uhr zur Ortsbegehung ein. Treffpunkt ist das Dorfgemeinschaftshaus, das für die Fischbacher vor allem eine kulturelle Bedeutung hat. So haben beispielsweise die Karnevalisten im vergangenen Monat in dem großen Saal ihre Faschingsveranstaltungen durchgeführt. Am kommenden Wochenende findet in dem Haus der Kindersachenbasar statt.

Der Rundgang führt vom Kulturhaus anschließend die J.-J.-Kaendler-Straße entlang, über die Röderstraße bis hin zum Wiesenweg. Interessierte Bürger können an dem Rundgang natürlich teilnehmen und sowohl die Bürgermeisterin als auch die Ortschaftsräte Löcher in den Bauch fragen. Natürlich nur die Ortschaft Fischbach betreffend. Denn diese steht am Sonnabend ganz klar im Vordergrund. (ste)

