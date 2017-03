Firmenzuwachs in Bautzen Beim Bürgerforum kündigt Oberbürgermeister Alexander Ahrens die Ansiedlung eines Kunststoff-Unternehmens an - und sagt, was er gegen den Leerstand und für mehr Touristen tun will.

150 Besucher kamen am Freitagabend zum Forum mit Alexander Ahrens ins Bautzener Steinhaus. © Uwe Soeder

Ein Unternehmen der Kunststoff-Industrie will sich in naher Zukunft in Bautzen ansiedeln. Das kündigte Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) am Freitagabend bei einem Bürgerforum an. Zwar könne er noch keine Einzelheiten nennen, da der Vertrag noch nicht unterschieben ist, die Sache sei aber auf einem guten Weg, sagte Ahrens vor 150 Besuchern im Steinhaus. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei unter anderem das Kunststoff-Ausbildungszentrum Polysax, das seinen Standort in Bautzen hat.

Thema der Veranstaltung war die zukünftige Entwicklung von Bautzen. Zudem zog Ahrens Bilanz über die ersten 500 Tage seiner Amtszeit. Konkret hob er die Abschaffung der Straßenbaubeiträge und die Streichung der Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen hervor.

Lauenareal und neue Grundschule

Zu den wichtigsten Vorhaben für die Zukunft zähle eine neue Grundschule für Bautzen. Verschiedene Standorte seinen dafür bereits geprüft worden, unter anderem die Perfecta-Brache und ein weiteres Grundstück in der Innenstadt. Aktuell spreche die Stadt mit dem Landkreis über das Gebäude der ehemaligen Berufsschule an der Löbauer Straße. Noch sei aber keine Entscheidung gefallen, ob dies die günstigste Lösung sei.

Noch offen ist auch die weitere Entwicklung des Lauenareals. „Wir führen sehr gute Gespräche mit dem Investor, dem der Hauptteil des Grundstücks gehört“, so der Oberbürgermeister. Sobald konkrete Ideen zur Zukunft des Geländes vorliegen, werde man die Bürger informieren und einbeziehen. Ein Gedanke sei zum Beispiel, neben dem Projekt des Investors die Musikschule dort anzusiedeln.

Gutachten zum Tourismus

Großes Potenzial für Bautzen sieht Ahrens im Tourismus. Er habe sich persönlich dafür eingesetzt, im Haushalt Mittel für ein externes Gutachten vorzusehen. 2016 zählte Bautzen nach Angaben des Statistischen Landesamtes 175 000 Übernachtungen, ungefähr so viele wie im Jahr zuvor. Görlitz konnte sich hingegen erneut deutlich steigern. Mit zuletzt 284 000 Übernachtungen hat sich der Gäste-Zuspruch in der Neißestadt innerhalb von zehn Jahren fast verdoppelt. „Wir brauchen den fachlichen Blick von außen, um unsere Stärken zu entwickeln“, sagte Ahrens.

Mit Blick auf den Laden-Leerstand kritisierte der Oberbürgermeister die aus seiner Sicht überzogenen Mieten. Diese verhinderten, dass sich geeignete Geschäfte ansiedeln. Vor allem Nischenhandwerker und Kreative könnten zur Belebung der Altstadt beitragen. Auch ein Ausbau der Gastronomie in der westlichen Altstadt sei wünschenswert. „Dafür müssen die Anwohner dann allerdings auch eine höhere Lärmbelastung hinnehmen.“ (SZ/us)

Ein ausführlicher Bericht vom Bürgerforum folgt am Sonntagabend auf SZ-Online - und am Montag in der gedruckten Ausgabe der Sächsischen Zeitung.

