Firmentresor geknackt Gauner erbeuten bei Einbrüchen am Wochenende mehrere tausend Euro.

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in eine Firma an der Brockhausstraße in Radeburg eingebrochen. Zutritt verschafften sich die Täter, indem sie eine Zugangstür aufhebelten. Dann trugen die Täter einen Tresor aus dem Gebäude, öffneten diesen und stahlen mehrere tausend Euro. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Im Priestewitzer Ortsteil Lenz sind vermutlich ebenfalls am Wochenende Unbekannte in ein Büro an der Nauleiser Straße eingebrochen. Das wurde am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr festgestellt. Die Täter zerschlugen eine Fensterscheibe, durchsuchten die Räume und stahlen rund 350 Euro Bargeld. Der Sachschaden ist nicht bekannt.

zur Startseite