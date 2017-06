Firmenlauf vor Teilnehmerrekord Am Mittwoch werden sich viele Läufer durch Bautzen bewegen.

Mehr als 950 Teilnehmer waren beim DAK Firmenlauf im vorigen Jahr dabei. © Uwe Soeder

Der Bautzener Firmenlauf ist auf Rekordkurs: Mehr als 1 000 Läufer haben sich bereits für das Sportereignis angemeldet. Damit liegt die Teilnehmerzahl schon jetzt über dem Vorjahr, teilt der Kreissportbund mit. Er organisiert den Lauf gemeinsam mit der Krankenkasse DAK-Gesundheit als Hauptsponsor. 2016 gingen 900 Männer und Frauen auf die Strecke. In diesem Jahr wollten die Veranstalter erstmals die Zahl von 1 000 Teilnehmern überbieten.

Der Startschuss für den Firmenlauf fällt am Mittwoch um 18.45 Uhr auf dem Hauptmarkt. Von hier aus geht es auf einen fünf Kilometer langen Rundkurs durch die Altstadt und das Bautzener Spreetal zurück zum Rathaus. Anmeldungen sind noch bis 20. Juni über das Online-Formular möglich. Am Tag des Laufes selbst können sich kurzentschlossene Teams direkt auf dem Hauptmarkt melden. Pro Mannschaft werden vier bis sieben Läufer gebraucht. (szo)

7. DAK Firmenlauf am 21. Juni in Bautzen,

Start um 18.45 Uhr am Hauptmarkt.

www.firmenlauf-bautzen.de

