Firmenhopping im Zehn-Minuten-Takt Im Berufsschulzentrum gibt es ein besonderes Angebot, für alle, die eine Ausbildung oder eine Stelle suchen.

Angehende Mechatroniker üben an einem Pkw in einer der modernen Werkstätten des Meißener Berufsschulzentrums. Am Aktionstag sind die Werkstätten zu besichtigen. © Claudia Hübschmann

Die Sommerferien nahen, und was wird danach, wenn man noch keine Lehrstelle hat? Kein Grund zur Panik – das soll ein Aktionstag signalisieren, der am 10. Juni im Beruflichen Schulzentrum auf der Goethestraße in Meißen stattfinden wird. „Angesprochen werden sollen junge Menschen, die aus der Schule kommen und noch keinen Ausbildungsplatz haben, aber auch solche, die ein Interesse an Umschulung oder Weiterbildung haben, sind willkommen“, erklärt Hans-Richard Würkner vom Arbeitsdezernat des Landratsamtes.

Der Aktionstag bietet gleich drei Sachen mit einem Mal. Erstens ein sogenanntes Speed Dating. Was darunter zu verstehen ist, erklärt Barbara Jonas von der Industrie- und Handelskammer Dresden, einem der Veranstalter der Aktion. „Im Zehn-Minuten-Takt können sich die Jugendlichen bei den anwesenden Firmen über deren Profil informieren, vorgestellt werden Berufe vom Bankkaufmann bis zum Verfahrensmechaniker.“ Insgesamt können sich Interessenten über 26 verschiedene Berufsbilder informieren. „Für Jugendliche, die sich unsicher sind, ist so ein erstes Abtasten eines möglichen Ausbildungsbetriebes möglich, geht es doch darum, eine Vorstellung davon zu gewinnen, ob man gemeinsam eine zwei- oder dreijährige Ausbildung schaffen kann.“

Meißens Wirtschaftsförderer Martin Schuster nannte einige der Firmen, die im Berufsschulzentrum mit ihren Ausbildern Rede und Antwort stehen werden. Die Bizerba SE & Co. KG sucht Industrieelektriker, Duravit Sanitärporzellan Meissen GmbH Industriekeramiker, die Unitedprint.com SEbraucht Medientechnologen für die Druckverarbeitung und die Salzgitter Mannesmann Rohr Sachsen GmbH Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie – um nur einige Beispiele zu nennen.

Das Zweite, das der Aktionstag bietet, ist die sogenannte Job-Tour. Was darunter zu verstehen ist, erläutert Petra Schlüter, die Chefin der Arbeitsagentur Riesa. „Menschen aus der Region, die im Westen arbeiten und am Wochenende hier sind, sollen sich einen Überblick über die Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten zu Hause verschaffen.“ Der Hintergedanke dabei: Vielleicht kommt der eine oder andere wieder zurück. Und das Angebot ist groß: „Wir haben in Meißen derzeit 2 500 freie Stellen, so viele wie noch nie.“ Oberbürgermeister Olaf Raschke nennt eindrucksvolle Zahlen zum Thema. Die Arbeitslosenquote in Sachsen beträgt 6,6 Prozent, in Meißen sind nur 1,8 Prozent der Erwerbstätigen arbeitslos, die anderen 4,8 Prozent befinden sich in Hartz IV.“

Als drittes Angebot des Aktionstages stellt sich das Berufsschulzentrum vor. Das Zentrum werde zwei Rundgänge anbieten, erklärt Fachbereichsleiter Jens Lotzmann. „Wir haben in fast allen Berufszweigen, in denen wir ausbilden, moderne Technik zu bieten.“ Er sieht den Aktionstag, der erstmals die verschiedensten Kräfte – von der Arbeitsagentur über die IHK bis zur Berufsschule – bündelt, als Pilotprojekt an. Wird der Aktionstag angenommen, soll es weitere geben.

Aktionstag „Meine Zukunft – Ausbildung und Arbeit“, 10. 6. von 9.30 bis 13 Uhr, ‚BSZ Meißen, Goethestr. 21

