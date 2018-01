Firmen werben in Dresden um Nachwuchs Am Freitag beginnt die Messe Karrierestart. Auch für Firmen aus dem Osterzgebirge ist das ein wichtiger Termin.

Eric Polz lernt bei Selectrona Mechatroniker. Hier zeigt er die Vorführanlage, mit der die Firma auf der Messe Karrierestart typische Arbeitsaufgaben vorführt. © Egbert Kamprath

Dresden/Dippoldiswalde. Eine Reihe von Unternehmen aus Dippoldiswalde, Altenberg und Glashütte informieren am Wochenende auf der Messe Karrierestart in Dresden über ihre Ausbildungsmöglichkeiten. Vier Branchen sind vertreten, das Hotelgewerbe, ein Kunststoffverarbeiter, ein Möbelhersteller und die Uhrenindustrie.

Die Hotels Lugsteinhof aus Zinnwald und das Ahorn Waldhotel aus Schellerhau sind auf einem Gemeinschaftsstand zu finden, den die Dehoga Dresden organisiert. Andreas Böhme wird dort für den Lugsteinhof stehen. Er hat im Haus gelernt, sich dann zum Hotelmeister qualifiziert und wird im Frühjahr der gastronomische Direktor. „Für uns ist die Karrierestart eine wichtige Ausbildungsmesse, wo wir mit potenziellen Interessenten ins Gespräch kommen“, sagt Jochen Löbel, Chef des Lugsteinhofs. Derzeit hat sein Haus vier Auszubildende. Löbel könnte sich aber durchaus vorstellen, zehn bis zwölf in den Berufen Restaurantfachleute, Hotelfachleute oder Köche auszubilden. Ihm ist es durchaus willkommen, sich zusammen mit bekannten Häusern aus Dresden zu präsentieren.

Das Ahorn Waldhotel aus Schellerhau wird von Lena Abraham aus der Zentrale der Ahorn-Gruppe, Monika Schütze und Stefan Löhr aus dem Haus in Schellerhau vertreten. „Wir wollen sowohl für unsere Ausbildung werben als auch unser Haus als Arbeitgeber vorstellen“, sagt Abraham.

Die Selectrona GmbH aus Reinholdshain wird an ihrem Messestand sowohl von Ausbildern als auch Lehrlingen präsentiert. „Wir haben das Modell einer Anlage zum Sortieren von Material dabei, die unsere Lehrlinge gebaut haben. Sie können dann selbst erklären, worauf es dabei ankommt“, sagt Ausbildungsleiter Jörg Fabian. Vier bis fünf Mitarbeiter werden den Stand abwechselnd betreuen. Selectrona bildet verschiedene Berufe aus, von Verfahrensmechaniker über Werkzeugmechaniker bis zu Industriekaufleuten.

Sachsenküchen geht es um den Nachwuchs bei Möbeltischlern, informierte Produktionsleiter Günter Rosenkranz. „Wir werden eine Küchenzeile aufbauen, damit die Besucher einen Eindruck von unseren Produkten bekommen“, sagt er. Die Obercarsdorfer stehen mit der Polstermöbel Oelsa-Rabenau GmbH und weiteren Möbelherstellern auf einem Gemeinschaftsstand.

Aus Glashütte werden in diesen Tagen gleich drei Uhrmacherarbeitstische nach Dresden transportiert. Die Manufakturen A. Lange & Söhne und Glashütte Original informieren über ihre Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, ebenso die Außenstelle Uhrentechnik des Beruflichen Schulzentrums Freital/Dippoldiswalde. Alle drei bauen einen lebendigen Arbeitsplatz auf, wo Besucher einem Uhrmacher über die Schulter sehen können oder sogar mehr. „Dort ist es möglich, dass die Besucher am Stand auch einmal ausprobieren, wie es ihnen liegt, mit so kleinen Schrauben zu arbeiten“, sagt Lange-Personalchefin Christine Land. Die beiden Betriebe bilden Uhrmacher und Werkzeugmechaniker aus.

