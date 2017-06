Firmen und Jugendklub bestohlen Unbekannte Diebe drangen in Heidenau in zwei Firmen ein und klauten Bargeld. Auch in Stolpen waren Einbrecher unterwegs.

© Symbolfoto: Thorsten Eckert

In der Nacht zum Sonnabend wurden in Heidenau eine Gerüstbaufirma und eine Dachdeckerfirma von Einbrechern heimgesucht. Laut Polizeiangaben drangen die unbekannten Täter in ein von beiden Firmen genutztes Bürogebäude auf der Naumannstraße ein. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten sämtliche Behältnisse. Gestohlen wurden letztlich etwa 100 Euro. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 200 Euro, teilt die Polizei mit.

Auch im Stolpener Ortsteil Lauterbach haben unbekannte Täter ihr Unwesen getrieben. Die Diebe hebelten ein Fenster des Jugendklubs auf. Der Einbruch wurde am Sonnabendvormittag festgestellt und muss sich in der Zeit zwischen Dienstagabend und Sonnabend ereignet haben. Nachdem die Einbrecher die Räume des Jugendklubs durchsuchten hatten, ließen sie eine Geldkassette mitgehen. Deren Wert liegt laut Polizeiangaben bei etwa zehn Euro. Der entstandene Sachschaden hingegen wird auf 500 Euro geschätzt. (SZ)

