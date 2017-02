Firmen suchen über 1 000 Azubis Die Arbeitsagentur möchte wieder mehr junge Leute für duale Ausbildungen gewinnen. Aber Studieren liegt im Trend.

Das aktuelle Ausbildungsjahr steckt noch in den Kinderschuhen, da haben die ersten Firmen bereits die neuen Stellen ausgeschrieben. Weit über 1 000 sind laut Jens Burow, dem operativen Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Freiberg, bereits gemeldet. „Der Bedarf der Unternehmen an jungen Menschen in der dualen Ausbildung ist hoch.“ Aber: Viele Absolventen entscheiden sich nach wie vor für ein Studium oder eine weiterführende Schule. Hier sei es Aufgabe der Arbeitsagentur, über die Berufsorientierung wieder mehr junge Leute für die duale Ausbildung zu begeistern. Bis auf 24 Bewerber sind für das aktuelle Ausbildungsjahr alle Interessenten vermittelt worden. Fast 60 haben allerdings erst in den vergangenen vier Monaten ihren Ausbildungsbetrieb gefunden.

Die Arbeitslosigkeit ist laut Bericht der Agentur für Arbeit im Januar gestiegen. Fast 11 300 Personen waren ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,9 Prozent. Für den Bereich Döbeln waren fast 3 000 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist mit 8,8 Prozent damit im Vergleich zu Flöha, Rochlitz und Hainichen am höchsten.

Grund für den Anstieg ist zum einen die Witterung. „Der Wintereffekt wird besonders zu Jahresbeginn deutlich und ist eine typische Entwicklung für diese Jahreszeit“, beschreibt Jens Burow. Zum anderen fließt in die Zahlen von Januar mit ein, dass zum Ende des Jahres und Quartals viele Beschäftigungsverhältnisse beendet worden sind. Erfreulich sei der Vergleich zum Vorjahr: Im Januar 2016 waren über 1 000 Frauen und Männer mehr ohne Beschäftigung.

Arbeit gibt es indes genug. Ausgeschrieben sind zurzeit vor allem Stellen im verarbeitenden Gewerbe, der Gesundheitsbranche, dem Sozialwesen sowie im Handel. Insgesamt suchen Firmen für fast 2 200 Stellen nach Personal.

Fast 1 700 Frauen und Männer haben ihre Arbeitslosigkeit beendet. Einige von ihnen begannen eine Ausbildung, 530 sind in einem neuen Job untergekommen. (DA/mf)

