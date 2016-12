Firmen sind mit Internet unzufrieden Der Landkreis ist bei einer Umfrage der sächsischen Industrie- und Handelskammer das Schlusslicht im Freistaat.

Jetzt wird deutlich, was viele im Landkreis bereits vermutet haben: Noch immer hinkt der Kreis beim Internet-Ausbau hinterher. Dass viele Firmen das gar nicht mehr lustig finden, zeigt eine aktuelle Umfrage der sächsischen Industrie- und Handelskammer (IHK) bei Unternehmern im Freistaat.

Fast zwei Drittel aller Unternehmen in Sachsen sind demnach unzufrieden mit ihrer Anbindung ans Internet. Am zufriedensten sind die Firmen in Leipzig (55 Prozent Zufriedenheit) und Dresden (52 Prozent). Schlusslichter sind mit nur 25 Prozent Zufriedenheit die beiden Landkreise Mittelsachsen – und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Fast drei Viertel aller Firmen müssen sich derzeit mit Übertragungsgeschwindigkeiten von weniger als 30 Megabit pro Sekunde begnügen. Nur einem Viertel der Firmen stehen Übertragungsraten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde zu Verfügung. Das ist die Zielgröße, die die Bundesregierung für den deutschlandweiten Internetausbau bis zum Jahresende 2018 ausgerufen hat.

Detlef Hamann, Hauptgeschäftsführer der IHK Dresden sagt: „Die sächsische Wirtschaft nimmt die Herausforderung der Digitalisierung ernst.“ Zwei von drei Firmen würden sich deutlich höhere Übertragungsraten wünschen. Die Wirtschaft sei vom schnellen Internet abhängig. „Breitband entscheidet über Wettbewerbsvorteile – oder Nachteile“, so Hamann.

Das ist den Unternehmen bares Geld wert. Laut der Umfrage würde jede zweite Firma auch mehr für einen schnellen Internetzugang bezahlen. An der Umfrage haben sich fast 1 300 Unternehmen aller Branchen und Betriebsgrößen beteiligt.

