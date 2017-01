Firmen setzen auf Azubi-Casting Bewerbungsgespräche mit gepaukten Phrasen waren gestern. Heute gibt es effektivere Wege, sagen Personal-Experten.

Auch simulierte Notfallsituationen erfordern engagierte Zusammenarbeit. Die künftigen Azubis sind beim Azubi-Casting mit Interesse und Begeisterung dabei. Und zeigen dabei Stärken und Schwächen. © Bernd Goldammer

Casting, das kennt man eigentlich nur vom Film und Theater. Aber in Radeberg ist Casting auch eine Möglichkeit, Azubis zu finden. Schon zum vierten Mal nutzten das Radeberger Krankenhaus und die Radeberger Elektronikfirma Frequenz gemeinsam diese ungewöhnliche Form, Berufsnachwuchs zu finden. Wobei für Außenstehende zunächst einmal die Frage aufkommt: Können Techniker und Klinikpersonal ihren Fachkräftenachwuchs eigentlich nach einem gleichen Verfahren auswählen? Die Antwort lautet: ja!

Das wurde in der Montagehalle der Frequenz GmbH an der Ziegelei in Radeberg jedenfalls deutlich. Hans Höß kommt dabei wegen des Azubi-Castings alljährlich extra aus der Euronics Deutschland-Zentrale in Ditzingen nach Radeberg. Euronics und Frequenz betreiben ja an der Ziegelei bekanntlich gemeinsam einen großen Elektronikmarkt. Hans Höß ist dabei Personal-Experte des Unternehmens und ist begeistert, dass „wir in den zurückliegenden Jahren mit dem Casting viele überzeugende Ergebnisse erreichen konnten“. Früher, so Höß, habe es hier Azubi-Gespräche im Personalbüro gegeben, „mit vielen auswendig gelernten Phrasen“. Ein Weg, der aus seiner Sicht nicht mehr zeitgemäß ist. Denn über Stärken und Schwächen eines Menschen könne man auf diese Weise nur sehr wenig erfahren, ist Höß überzeugt. Manchmal sind Azubis, die eine Absage erhielten, zur Konkurrenz gegangen. „Dort haben sie sich zu Könnern ihres Faches entwickelt – da gab es lange Gesichter“, beschreibt er. Das Konzept für das Radeberger Azubi-Casting sei da wesentlich effektiver. Denn dabei werden den Bewerbern Aufgaben gestellt, die sie gemeinsam – im Team – lösen müssen. Dabei sei eine Menge zu erkennen, verrät der Personal-Experte. Und „es ist ein Bewerbungsverfahren, bei dem sich die Beteiligten vergleichsweise schnell kennenlernen können“, fügt Heike Lamprecht an. Sie ist die Pflegedienstleiterin der Radeberger Asklepios-ASB Klinik – und ebenfalls ein echter „Fan“ des Castings.

Praxisnaher Test

Insgesamt sieben verschiedene Aufgaben wurden den Bewerbern gestellt. Dabei schauten ihnen dann die Berufspraktiker der beiden Radeberger Firmen über die Schultern. Praxisnah ging es zu. „Intellekt allein reicht den modernen Firmen von heute nicht mehr aus – wir brauchen Mitarbeiter und Führungskräfte mit großer fachlicher Kompetenz, sozialem Einfühlungsvermögen und absoluter Teamfähigkeit“, so Hans Höß. Auch im Radeberger Krankenhaus sind es diese Anforderungen, wenn es ums Personal geht. Vor allem das Thema Teamfähigkeit gehört zu den wichtigen Einstellungsbedingungen, sagt Heike Lamprecht. Aber auch gutes Allgemeinwissen und Kreativität werden gebraucht und von künftigen Fachkräften erwartet – im Gesundheitswesen, wie von Elektronikern und Kaufleuten. Klinik und Elektronik-Unternehmen passen deshalb bei der Suche nach Berufsnachwuchs also bestens zusammen.

Und noch eine Gemeinsamkeit gibt es: Das Casting ist zum Beispiel aus Sicht von Pflegedienstleiterin Heike Lamprecht auch eine gute Chance, Jugendlichen aus der Region eine berufliche Zukunft in ihrer Heimat zu ermöglichen. „Es ist wichtig, dass Jugendliche hier bleiben, um sich hier einzubringen“, ist sie überzeugt. Eine Bodenständigkeit, auf die auch bei der Firma Frequenz gesetzt wird.

