Firmen mit Vereinen im Geschäft

Zu einem besonderen Speeddating lädt der Verein Aktion Zivilcourage ein. Am Donnerstag, 27. April, kommen ab 18 Uhr regionale Firmen mit gemeinnützigen Vereinen und Organisationen ins Gespräch. Ziel des dritten Marktplatzes „Gute Geschäfte“ ist es, sinnvolle Kooperationen auszuhandeln – und das ganz ohne Geld.

Das erklärt Franziska Kuhne vom Verein Zivilcourage. „In der Vergangenheit hat beispielsweise die Dippoldiswalder Firma Selectrona Abfälle, die bei der Metallverarbeitung entstanden sind, an das Kinder- und Jugenddorf Erna in Papstdorf gespendet. Die Teilnehmer konnten mit den Materialien dann basteln.“ Im Gegenzug hat das Kinder- und Jugenddorf Firmenmitarbeiter bei einem Aktionstag verwöhnt. Oder die Dresdner Firma Copyfax hat gebrauchte Kopiergeräte zur Verfügung gestellt – der Verein Kinder in ihrer Freizeit aus Glashütte hat sich mit einer Firmenfeier in der Uhrenstadt bedankt.

Bei dem Marktplatz soll es durch gezielte Vernetzung gelingen, dass sich die Firmen und Vereine ihre Wünsche gegenseitig erfüllen. (SZ/wer)

Der Marktplatz „Gute Geschäfte“ findet am 27. April, um 18 Uhr, im früheren Sparkassengebäude in der Rottwerndorfer Straße 41 in Pirna statt. Der Verein bittet um vorherige Anmeldung bis zum 10. April unter 03501 460882 oder per f.kuhne@aktion-zivilcourage.de

