Firmen können gratis weiterbilden Um Fachkräfte in der Region zu sichern, hat die Arbeitsagentur ein neues Programm entwickelt. Das läuft nun an.

Arbeitgeber können ihre Angestellten auf vielfältige Weise fortbilden. © Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Fitte Arbeitnehmer bringen sich mit einer hohen Arbeitsqualität in ihre Firma ein und sichern deren Wettbewerbsfähigkeit. „Doch teilweise entspricht die Qualifikation der Angestellten noch nicht oder nicht mehr den Bedürfnissen des Betriebes“, sagt Gerlinde Hildebrand, Chefin der Pirnaer Arbeitsagentur. „Deshalb bieten wir das Förderprogramm Wegebau an.“

Sie beobachtet, dass sich der Arbeitsmarkt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sehr positiv entwickelt. „In einer komplexer werdenden Arbeitswelt, in der die Menschen immer länger arbeiten, wird lebenslanges Lernen umso wichtiger. Wir wollen die Weiterbildung beschäftigter Arbeitnehmer noch stärker in den Mittelpunkt rücken“, so Hildebrand. In der derzeitigen Wirtschaftsstruktur im Landkreis, bei der etwa 95 Prozent aller Betriebe weniger als zehn Angestellte haben, könnten viele Firmen von dem Programm profitieren. „Damit können wir nicht nur Arbeitsplätze sichern und Entlassungen vermeiden, sondern auch helfen, den Fachkräftebedarf zu decken“, sagt Hildebrand.

Über das Programm Wegebau können etwa Weiterbildungskosten teils oder ganz übernommen werden. Für die Dauer der Weiterbildung kann auch ein Zuschuss zum Lohn gezahlt werden. Das muss aber im Einzelfall besprochen werden.

Der Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur informiert zu dem Programm unter Tel. 0800 4555520 oder per pirna.arbeitgeber@arbeitsagentur.de

zur Startseite