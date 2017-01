Firmen können freie Azubi-Plätze jetzt melden

„Die besten Bewerber gehen früh auf die Suche, deshalb sollten Firmen ihre Ausbildungsstellen für 2017 schnell dem Arbeitgeber-Service melden“ – dazu ruft die Bundesagentur für Arbeit auf. In einer Pressemitteilung heißt es: „Gute Fachkräfte sind die Erfolgsgrundlage für jedes Unternehmen. Wer jetzt ausbildet, hat künftig gut qualifizierte Mitarbeiter und erhöht damit seine Wettbewerbsfähigkeit.“

Zwar sei, so die Bundesagentur, Ausbildung mit Investitionskosten verbunden. Sie sichere aber die Zukunft der Betriebe. „Die Investition in eine Ausbildung ist eine der cleversten Anlageformen für den Betrieb“, so die Agentur. Bereits jetzt stünde Arbeitgebern eine große Auswahl an Bewerbern für Ausbildungsstellen bei der Agentur für Arbeit zur Verfügung. (SZ)

Arbeitgeber können der Arbeitsagentur ihre freien Azubi-Plätze melden unter 0800 4555520 oder unter

Pirna.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de

