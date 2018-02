Firmen kappen Verbindung zur NRA Lange traute sich niemand gegen die mächtige Waffenlobby aufzumucken: Aber nach dem Parkland-Schulmassaker bekommt die NRA Gegenwind zu spüren.

Ein Besucher des jährlichen NRA-Treffens in Houston, Texas: Eine Reihe von Unternehmen gehen nach dem Schul-Massaker von Parkland auf Distanz zur NRA. © Aaron M. Sprecher/epa/dpa

Washington. Keine Rabatte mehr für US-Waffenfans: Im Streit um schärfere Waffengesetze nach dem Schulmassaker in Florida kappen Firmen ihre Verbindungen zur Waffenlobby NRA. Die National Rifle Association galt bislang als unantastbar. Sie sieht keine Verbindung zwischen den lockeren Gesetzen und den toten Kindern und kritisiert die Firmen als „feige“. Präsident Donald Trump stellt zwar eine Gesetzesinitiative in Aussicht, steht aber weiterhin fest zu den Waffenbesitzern.

Eine Reihe von Unternehmen ging nach einer Welle von Boykottaufrufen in sozialen Medien auf Distanz zur NRA. So streichen unter anderem die großen Fluggesellschaften United und Delta Airlines, die Autoverleiher Hertz und Enterprise, der Versicherungsriese MetLife, die Internet-Sicherheitsfirma Symantec und mehrere Hotelketten bisherige Vergünstigungen für NRA-Mitglieder. Eine Bank will eine NRA-Kreditkarte nicht weiter herausgeben.

