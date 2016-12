Firmen fühlen sich alleingelassen Jedes dritte Unternehmen kann seine offenen Stellen länger nicht besetzen. Das liegt auch am fehlenden Miteinander von Betrieben und Stadt.

Ausbilder Christoph Warlitz (li.) prüft mit dem Auszubildenden Christian Frosch einen Flanschkrümmer. Für viele Unternehmen wird es jedoch immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden. © Jan Woitas/dpa

Nicht auf Montage fahren, keine Arbeit im Freien oder bei der man sich die Finger schmutzig macht, am besten etwas am Computer und eine gleitende Arbeitszeit, idealerweise zwischen 9 und 15 Uhr. Mit diesen Ansprüchen bewerben sich Jobsuchende bei Firmen in der Region Döbeln. Die brauchen aber qualifizierte Fachkräfte, die sich mit ihrem Beruf identifizieren und auch arbeiten wollen.

Für viele Unternehmen wird es immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden. „Jede dritte Firma kann seine offenen Stellen länger als zwei Monate nicht besetzen“, erklärt Christoph Neuberg, Geschäftsführer der Industrie und Handelskammer (IHK) Chemnitz. Knapp die Hälfte der Jobs entfallen auf Facharbeiter und Gesellen und 19 Prozent auf Mitarbeiter mit Fach- und Hochschulabschluss. Die meisten offenen Stellen gibt es im Baugewerbe und in der Industrie.

Gerade einmal 19 Prozent der Firmen haben keine Probleme, passendes Personal zu finden. Dazu gehört der Briefkastenhersteller Max Knobloch. „Wir tun aber auch jede Menge dafür“, sagt Geschäftsführer Thomas Kolbe und zählt auf: „Führungen mit Kindergartenkindern, um schon die Kleinsten an die Berufswelt heranzuführen, Schülerferienarbeit, Praktika, die Teilnahme an Ausbildungsmessen und die eigene Ausbildung von Lehrlingen.“ „Normale“ Stellen könne das Unternehmen gut besetzen. Schwieriger sei es, Fachkräfte für Spezialgebiete zu finden. In diesem Jahr habe Knobloch vermehrt auf Zeitarbeiter zurückgegriffen. „Aber selbst die Zeitarbeitsfirmen haben Probleme, Fachkräfte zu finden“, so die Erfahrung von Thomas Kolbe.

Er sieht die Situation sehr komplex. Betrachte man die demografische Entwicklung, sei ein weiterer Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung zu erwarten. „Das Thema der Arbeitskräfte kann nicht von einem Einzelnen bewältigt werden“, sagt er und meint damit nicht nur einen fehlenden Zusammenschluss der Unternehmen. Positiv wäre es, wenn der Fachkräftemangel nicht nur ein Thema der Wirtschaft wäre, sondern auch der Kommunalpolitik. „Als Unternehmer fühlen wir uns von der Döbelner Stadtverwaltung alleingelassen“, so Kolbe. Es gäbe keinerlei Gespräche zwischen der Verwaltung und den Firmen. Die Stadt erkenne nicht, welche Auswirkungen die Entwicklung der Region auf die Entwicklung der Wirtschaft habe.

Noch sei der Wirtschaftsstandort Sachsen anerkannt. Und Döbeln habe eine glückliche infrastrukturelle Lage. Deshalb kämen für qualifizierte Stellen auch Bewerber aus Nordrhein-Westfalen und Baden Württemberg nach Döbeln. „Aber die sehen sich auch in der Stadt um. Sie schauen nach Einkaufsmöglichkeiten, Kultur, Kindereinrichtungen und Schulen, also danach, ob sich auch ihre Familie hier wohlfühlen könnte“, erklärt der Geschäftsführer. Die leeren Schaufenster auf dem Obermarkt machen dabei keinen guten Eindruck. Es sei wichtig, ganzheitlich zu denken. „Deshalb gehören alle Beteiligten an einen Tisch, um die Zukunft der Stadt zu sichern“, meint Kolbe. Allerdings bestehe der Eindruck, dass es kein Konzept gebe, in welche Richtung die Stadt steuere. „Das ist keine Schuldzuweisung. Aber es ist schon fünf vor zwölf. Die Situation ist schwierig und wird noch schwieriger werden. Deshalb müssen wir gemeinsam etwas tun“, erklärt Thomas Kolbe.

Die Fachkräfte seien ein existenzielles Thema. Nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Kommune. Denn die könne ohne die Wirtschaft nicht überleben. Für die Verwaltung sei es wichtig, den Blick zu weiten und das Große und Ganze zu sehen.

zur Startseite