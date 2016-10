Firmen buhlen um Internet-Auftrag

Schnelles Internet ist im Priestewitzer Gemeindegebiet vielerorts noch immer ein großes Problem. Geringe Übertragungsraten über veraltete Medien machen die Dörfer vor allem für jüngere Familien unattraktiv. Im Zuge der Planungen für die neue Eigenheim-Siedlung Strießen-Süd haben sich jetzt zwei Unternehmen angeboten, Abhilfe zu schaffen.

Der Moritzburger IT-Planer Stefan Reichel stellte bereits in der September-Sitzung des Priestewitzer Gemeinderates seinen Lösungsvorschlag vor. Danach sollen Glasfaserkabel von Priestewitz nach Strießen verlegt werden. Die Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit entspricht dem höchsten technischen Standard. „Schneller geht es nicht“, so Reichel. Er arbeitet mit einem Dresdner Planungsbüro zusammen, das sich auf Insellösungen, also ohne teuer ausgebautes Breitbandnetz, spezialisiert hat.

Unterdessen hat die Firma NU GmbH Riesa für dasselbe Einzugsgebiet eine Alternative vorgestellt. Sie basiert auf Richtfunk. Die Riesaer fangen dabei nicht ganz von vorn an. Einige Strießener nutzen bereits das NU-Funknetz, um schnelles Internet zu empfangen. Auch in anderen Dörfern der Region funktioniert die NU-Technik sehr gut. (SZ/jö)

