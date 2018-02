Firmen bilden erneut den Auftakt beim Hoyerswerdaer City-Lauf

Gemeinsam durchs Ziel mit einheitlichen Shirts: Im Vorjahr wurde die Firma „Nerlich & Lesser“ Zweiter beim „Firmathlon“ innerhalb des Hoywoj-City-Laufes. Foto: G. Menzel © HY-photo Gernot Menzel

Hoyerswerda. Noch ist es draußen frostig und damit bisweilen ziemlich ungemütlich. Aber die Zeiten, in denen es wieder deutlich mehr Freude machen wird, sich draußen zu bewegen, kommen – mit Sicherheit! Und so arbeiten auch Sportveranstalter emsig an den Planungen für ihre Freiluft-Wettbewerbe in diesem Jahr. Eine große Veranstaltung beim Sportclub Hoyerswerda ist die Organisation des „Hoywoj-City-Laufes“. Am 8. September wird die mittlerweile 12. Auflage gestartet – eingebettet ist sie wie gewohnt in das Hoyerswerdaer Stadtfest.

Im vergangenen Jahr haben sich fast 2 000 Teilnehmer an den zehn unterschiedliche Wettbewerben beteiligt. Alle damals angebotenen Strecken stehen auch diesmal wieder auf dem Plan, von den „Windelflitzern“, die zehn Meter zu krabbeln haben, über die Staffelteams des „VBH-Firmathlon“ bis zu den Aktiven des 10-km-Hauptlaufes.

Übergabe per Staffelstab

Seit 2015 bildet der Wettbewerb der Firmenstaffeln den zeitlichen Auftakt für die Großveranstaltung. Im vergangenen Jahr konnten 26 Teams um 11.30 Uhr ins Rennen geschickt werden. In Kürze werden die Anmeldungen für die 2018er-Auflage online freigeschaltet werden. „Wenn der Frühling kommt, wird für den Sommer geplant“, weiß Sandra Weller vom SC-Organisationsteam. Fünf Sportler braucht es für eine Staffel. Anders als zum Beispiel beim DAK-Firmenlauf in Bautzen am 27. Juni kommen auch alle Teilnehmer in die Wertung und nicht die Schnellsten. In Hoyerswerda wird wieder ein Staffel-Wettbewerb gestartet – ganz klassisch mit Staffelübergabe nach zwei absolvierten Kilometern.

Es gibt Teams, für die steht schon seit der letzten Teilnahme fest, dass sie im kommenden Jahr wieder starten. Andere finden sich erst nach längerem Suchen. „In jeder Firma braucht es jemanden, der dahintersteht“, sagt Organisationschefin Daniela Fünfstück. Es ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, für den einen oder anderen Mitarbeiter nach längerer Zeit wieder mal die Laufschuhe zu schnüren. Auch der letzte Starter bekommt aufmunternden Applaus. „So ein Team-Erlebnis schweißt auf jeden Fall zusammen“, sagt Daniela Fünfstück. Gut zu sehen ist das, wenn auf den letzten Metern vor dem Ziel die vier anderen Starter zum Schluss-Läufer auf die Strecke gehen und gemeinsam den Wettkampf beenden.

Einen kleinen Ansporn für die weiblichen Starter des Firmenlaufes gibt es bei der 2018er-Auflage. Damit entspricht der SC einem mehrfach geäußerten Wunsch: Reine Frauenstaffeln werden zusätzlich extra gewertet und ausgezeichnet.

www.sportclub-hoyerswerda.de

