Firma zieht nach Salzenforst Ein Autoteile-Versand aus Ebersbach verlegt seinen Sitz nach Bautzen. Damit gibt es im Gewerbepark an der A 4 nur noch wenig freie Plätze.

Gute Nachrichten vom Industriegebiet Salzenforst: in Bautzen: Ein Autoteile-Versand aus Ebersbach hat dort ein Grundstück gekauft. © Uwe Soeder

Bautzen. Für die noch leere Fläche im Gewerbegebiet Salzenforst hat die Stadt einen Käufer gefunden. Nach Informationen der Stadtverwaltung möchte die Firma MS Autoteile aus Ebersbach ihren Onlinehandel mit Fahrzeugteilen erweitern und den Firmensitz nach Bautzen verlegen. Dem Kauf der Fläche für 101 000 Euro hat der Finanzausschuss am Dienstag zugestimmt. Auf dem anderthalb Fußballfeld großem Gelände nahe der Autobahn sollen bald eine Lagerhalle, ein Haus für den Versand, ein Bürogebäude sowie eine Lackiererei mit Werkstatt entstehen.

Das Unternehmen hat 42 Mitarbeiter. Schon im Frühjahr will die Firma mit den Bauarbeiten starten. Bei der Fläche handelt es sich um einen Teil des acht Fußballfelder großen Areals, das ursprünglich ein Unternehmen für Medizintechnik für sich reserviert hatte. Mit viel Aufwand sorgte die Stadt im vergangenen Jahr dafür, dass sich diese Firma direkt neben das bereits bestehende Unternehmen Ionisos hätte ansiedeln können. Beide Firmen wollten miteinander kooperieren. Doch der Deal scheiterte, der potenzielle Käufer erteilte der Stadt in letzter Minute eine Absage. Ein großer Rückschlag für Bautzen. Schließlich sollten mit der neuen Firma auch 60 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) zeigte sich schon im Dezember recht zuversichtlich. Gleich zwei Investoren hätten sich bereits um die Fläche bemüht, erklärte er damals. Mit dem Verkauf des Grundstückes an den Autoteile-Versand aus Ebersbach bleibt im Gewerbegebiet Salzenforst nur noch ein 27 000 Quadratmeter freies Areal übrig. Will die Stadt, dass sich weitere Firmen ansiedeln, muss sie sich nach neuen Flächen umschauen.

Wie Bautzens Oberbürgermeister mitteilt, ist die Stadt schon jetzt mit dem Wirtschaftsministerium im Gespräch. Beraten wird darüber, wo weitere Industrieparks entstehen und ausgewiesen werden können. „Die Bereitschaft, uns bei diesem Thema unterstützen, ist in Dresden riesengroß. Aber es ist auch klar, dass das dauern kann“, erklärt der Oberbürgermeister. Die Suche nach Flächen ist für Ahrens im Bereich Wirtschaft eine der wichtigsten Aufgaben. Die Stadt habe bereits Anfragen bekommen, welche sie aufgrund fehlender Flächen ablehnen musste. „Wir müssen erst mal Gewerbeflächen in Autobahnnähe schaffen, bevor wir das dann auch tatsächlich vermarkten können“, so Ahrens.

Bei den Stadträten kommen die Bemühungen der Bautzener Stadtspitze unterschiedlich gut an. „Ich habe seit Jahren nichts davon gehört, dass sich ein neues Unternehmen aufgrund aktiver Tätigkeit des Wirtschaftsförderungsamtes in Bautzen angesiedelt hat“, erklärt FDP-Stadtrat Mike Hauschild. Die Unternehmen würden sich stets selbst kümmern, meint er. Auch fänden die wirklich großen Ansiedlungen nicht in Bautzen, sondern zum Beispiel in Kodersdorf statt. Die Stadt Kamenz sei ebenfalls sehr erfolgreich. „Da könnte man doch mal nachfragen, was die anders machen“, so Mike Hauschild.

Völlig anders bewertet SPD-Stadtrat Roland Fleischer den Einsatz der Stadt. „Dass der Oberbürgermeister und seine Mitstreiter vieles unternehmen, zeigt sich an den Zahlen der Einkommenssteuer- und Umsatzsteuer sowie an den gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen“, sagt er. Diese Arbeit müsse nun weiter gepflegt und ausgebaut werden. Dabei seien vor allem regelmäßige Gespräche mit den ansässigen Firmen notwendig.

