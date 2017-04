Firma zerlegt Balkone Der Abriss an den Weißiger Wohnblocks hat begonnen. Seit Donnerstag ist ein Autodrehkran im Einsatz. Wie geht es weiter?

Torsten Siegert (links) und einer seiner Mitarbeiter beim Abbau der Balkone an den Blocks in Weißig am Raschütz. Die Fertigteile der Balkone werden vom Baukörper abgetrennt, mit dem Kran herausgehoben und in Container verladen. © Klaus-Dieter Brühl

Torsten Siegert streift sich die Sicherheitsgurte über. Arbeitsschutz muss sein. Erst recht bei so einer komplizierten Arbeit, wie er sie zurzeit mit seinen Mitarbeitern in Weißig am Raschütz ausführt. Zusammen mit seinem Bruder Heiko leitet er im brandenburgischen Lauchhammer ein kleines Fünf-Mann-Unternehmen, das sich auf Betonbohren, Betonschneiden und Mauerwerks-Trockenlegung spezialisiert hat. In Weißig ist die Firma mit dem Abriss der Balkone an den beiden Wohnblocks beauftragt worden.

„Das ist schwieriger als gedacht“, sagt Torsten Siegert. „So schnell geht es nicht.“ Die Balkone aus Stahlbeton müssen in Einzelteilen nacheinander abgetragen werden. Jedes Verbindungseisen muss mit einem Boschhammer freigestemmt und danach mit der Flex abgetrennt werden. Das hält auf. Heiko Siegert hatte dafür seit Anfang der Woche die entsprechenden Stellen an den insgesamt 24 Balkonen vorbereitet. Trotzdem müssen sein Bruder Torsten und zwei Mitarbeiter vorsichtig sein. Jeder Handgriff muss sitzen. Besonders in den oberen Etagen.

Die Siegert-Brüder haben dazu von der Kranlogistik Lausitz GmbH einen Autodrehkran gemietet. Der Zweiachser kann bis zu 30 Tonnen heben. „Er ist für diese Arbeit hier vollkommen ausreichend“, sagt der junge Kranführer, denn die einzelnen Bauteile sind rund eine Tonne schwer. Der Autodrehkran lädt sie in große Bauschuttmulden, die später von Lkw aufgeladen und abtransportiert werden.

Zunehmende Rostgefahr

Torsten Siegert schätzt, dass die Balkone des ersten Wohnblocks bis Freitag abgetragen sind. Ursprünglich war geplant, bis dahin mit beiden Gebäuden fertig zu sein. Das verschiebt sich nun bis in die nächste Woche. Vorausgesetzt, dass es ihm gelingt, nach dem Feiertag wieder einen Kran mieten zu können.

„Es wurde allerhöchste Zeit, dass die Balkone ausgewechselt werden“, sagt Frank Weser. Der Bauingenieur aus Ortrand verweist auf zunehmende Korrosionsprobleme. „Der Knackpunkt ist der Übergang von innen nach außen“, so Weser. Bei schlechter Wärmedämmung entsteht Diffusionswasser, das im ungünstigen Fall dazu führt, dass freigelegter Bewehrungsstahl oder andere metallische Verbindungsteile rosten. Dadurch kann Beton abplatzen. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern kann die Baustabilität gefährden. „So schnell krachen die Balkone nicht zusammen“, sagt der Bauingenieur. Aber in zehn bis 15 Jahren könnte die Gefahr, die von den verrosteten Bauteilen ausgeht, akut werden. Dann müssen die Balkone gesperrt werden. So weit soll es nicht kommen.

Weser beaufsichtigt im Auftrag der Gemeinde Lampertswalde die Sanierung der beiden Wohnblöcke. Die hat Bürgermeister Wolfgang Hoffmann schon lange auf seiner Agenda, um die gemeindeeigenen Wohnungen zu erhalten. Vor allem ältere Menschen wohnen zurzeit darin. Die Fassade soll erneuert und besser wärmegedämmt werden. Mit niedrigen Heizkosten sollen die Wohnblöcke in Zukunft auch für junge Familien attraktiv werden.

Bei der Gelegenheit werden neue Balkone gebaut. „Die alten Balkone sind zu klein“, sagt Weser. Sie sind nur einen Meter tief, so wie es sie an den Wohnblocks aus DDR-Zeiten zu Tausenden gibt. Die neuen Balkone erhalten komfortable 2,40 Meter Tiefe. Damit wird es möglich sein, einen Tisch und Stühle hinzustellen, um zum Beispiel ein gemütliches Kaffeekränzchen darauf abhalten zu können. „Die Bewohner sollen sich schließlich hier wohlfühlen“, so Weser.

Geplant ist, Mitte nächster Woche den ersten Block einzurüsten. 14 Tage später den zweiten Block. Sobald die Gerüste stehen, soll die alte Wärmedämmung runter und die neue wieder dran. Ab Mitte August werden die neuen, selbsttragenden Balkone errichtet. Ende August soll die Sanierung der Wohnblöcke vollbracht sein.

