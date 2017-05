Firma will Naturschutz wegklagen Am Freitag kommt das Urteil, ob Windkraftbetreiber gegen das vom Landkreis erweiterte Landschaftsschutzgebiet Strauch vorgehen können.

Richter Erich Künzler (Mitte) wird am Freitag 15 Uhr sein Urteil bekannt geben, ob das Oberverwaltungsgericht Bautzen die Klage des Windkraftbetreibers Teut gegen den Landkreis zulässt. Der hatte 2013 das Landschaftsschutzgebiet Strauch erweitert – zum Ärger der Windradplaner. © Carmen Schumann

Eine Normenkontrollklage – das klingt unspannend. Und dennoch haben sich viele Straucher Bürger am Dienstag nach Bautzen aufgemacht, um dem Präsidenten des Oberverwaltungsgerichtes Erich Künzler zuzuhören, was er zu sagen hat. Denn die Sache betrifft die Bürger. Wenn nämlich vor ihren Haustüren mit mehr oder weniger Abstand bis zu 200 Meter hohe Windräder aufgebaut werden sollten.

Die Gefahr ist längst nicht vorüber, dass das passiert. Im Januar dieses Jahres ging zwar ein Jubelschrei durch die Bürgerinitiativen im Großenhainer Altkreis – der Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge hatte entsprechend der neuen Tabu-Kriterien für Windparks (Bundesverwaltungsgericht 2012) alle hier ins Auge gefassten möglichen Gebiete aus den Planungen herausgenommen. Doch damit war auch klar – das werden die Windkraftbetreiber nicht auf sich sitzenlassen. Das zeigen inzwischen viele Beispiele.

Nun hat eine Firma wahr gemacht, was sie angekündigt hat: Die Teut GmbH klagt vorm höchsten sächsischen Verwaltungsgericht, um zu prüfen, ob der Landkreis Meißen das Landschaftsschutzgebiet Strauch 2013 noch erweitern durfte. „Das ist glatte Verhinderungsplanung“, sagt Andreas Ehrenhofer von der Firma Teut. „Unsinn, das Schutzgebiet war von jeher so groß, in den zuvor vorgelegten Karten waren die Vorgelschutzgebiete nur plötzlich nicht mehr eingetragen“, sagt Werner Raddatz von der Bürgerinitiative.

Der Landkreis Meißen hat auch nicht einfach den Beschluss des Großenhainer Stadtrates für ein erweitertes Schutzgebiet übernommen, sondern selbst aufwendige Untersuchungen geführt. Ergebnis: von den 1300 Hektar, die den Schutzstatus erhalten sollten, haben ihn 800 Hektar bekommen. Das legte Thomas Pfeifer von der Naturschutzbehörde des Landkreises gestern auf Anfrage von Richter Künzler dar.

Nur was die Windkraftbetreiber wütend macht: Das erweitere Schutzgebiet „Strauch-Ponickauer-Höhenrücken“ liegt ziemlich genau im Karree, in dem der Windpark Strauch entstehen sollte. Also will Teut den Schutzstatus unbedingt weghaben, um wieder ins Geschäft zu kommen. Denn die Position des Windkraftbetreibers ist mit dem Verwerfen der Planungen im Verband schwächer geworden.

Es geht schon jetzt um viel Geld

Schließlich sind Windräder nur in bestätigten Vorranggebieten möglich. Und wenn Strauch wegfällt, hat die Firma bislang alle Vorarbeit umsonst gemacht. Teut könnte entweder gegen den fertigen Regionalplan klagen, wenn der 2018 beschlossen ist – bislang gibt es nur einen Entwurf. Oder Teut kann sich, wie jetzt geschehen, einen Punkt herausgreifen – das Landschaftsschutzgebiet – und dessen Rechtmäßigkeit in Zweifel ziehen. Würde es dem Windkraftbetreiber gelingen den Schutzstatus wegzuklagen, besteht aus Sicht der Firma zumindest die Hoffnung, dass der Verband wieder einen „Windpark Großenhain“ betrachtet. Letzteres erklärte der Anwalt von Teut vor Gericht als Ziel.

Richter Erich Künzler sieht dagegen mit Sorge, dass auch in Großenhain ein Generationenstreit entstehen könnte, wie er es formulierte, bei dem kein Einvernehmen, vielleicht nicht einmal eine Klärung zu erreichen ist, da Klage auf Klage folgt. Er schlug dem Landkreis und der Firma Teut ein Güteverfahren vor, in dem Planungsverband und Stadt mit am Tisch sitzen und man sich intern aussprechen und einigen könnte. Teut stimmte dem sofort zu, denn damit wäre die Firma die wichtigsten Beteiligten los – die Bürger.

Der Landkreis lehnte das ab und auch der Planungsverband fand daran keinen Gefallen. Bärbel Zaunick vom Verband legte dar, dass man genau das seit Jahren tue: In einer Arbeitsgruppe seit 2011 mit Bürgerinitiativen, Windkraftbetreibern, Verband und Kommunen alle Sachfragen zu erörtern. „Wir können jetzt nicht sagen, diese Flächen versprechen wir Euch, wenn es ein offizielles Verfahren gibt,“ so Frau Zaunick. Im September geht der Entwurf über die Wind-Vorranggebiete in die Anhörung. 2018 soll er beschlossen werden. Dann stehen die Flächen überhaupt fest, mit denen die Firmen rechnen können.

Für Richter Erich Künzler stellt sich da allerdings eine andere Frage: Kann sich eine Firma, die durch ein paar befristete Verträge mit Landeignern lediglich eine Option zum Planen erworben hat, überhaupt auf diesem Weg in ein Planungsverfahren einklagen? Am Freitag 15 Uhr verkündet er sein Urteil dazu. Ein Urteil, das auch für die anderen Windkraftbetreiber Signalwirkung haben wird.

