Firma säubert ölverschmierte Boote Nach der Havarie eines Tanklasters am Merzdorfer Teich in Riesa gehen die Aufräumarbeiten voran.

Das Glaubitzer Entsorgungsunternehmen Lobbe befreit derzeit die Ruderboote der Freizeitinsel von Öl. Das bestätigte Vorarbeiter Rico Fiedler. „Nachdem wir den Ölabscheider gereinigt und die Rohrleitungen mit Kameras auf Schäden untersucht haben, ist die Reinigung der Boote unsere letzte Aufgabe im Zusammenhang mit der Havarie am Merzdorfer Teich.“ Eine Ölsperre liegt laut Feuerwehr nur noch an der Stelle, an der die schmierige Flüssigkeit Mitte Oktober in den See gelaufen war. Dabei handelte es sich um Altöl aus einem Tanklaster. In Proben des Kreisumweltamtes haben sich Mineralsäurereste in Form von Chlorid gefunden. Daraufhin fiel die Entscheidung, belastetes Erdreich zu entfernen. Gewisse Spuren werden aber auch nach Abschluss der Arbeiten bleiben, meint der Chef des Kreisumweltamtes. (SZ)

