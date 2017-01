Firma Lakowa kauft Grundstück

© Wolfgang Wittchen

Die Firma Lakowa kauft ein weiteres Grundstück im Gewerbegebiet Süd in Wilthen. Seit zehn Jahren besitzt sie bereits eine 4 000 Quadratmeter große Fläche auf dem Gelände. „Nun wollen wir weitere 6 000 Quadratmeter, die direkt daran angrenzen, erwerben“, sagt Lakowa-Geschäftsführer Ralf Liebscher.

Mit dem Grundstückserwerb will die Gesellschaft für Kunststoffbe- und -verarbeitung Erweiterungsmöglichkeiten für die langfristige Entwicklung des Unternehmens schaffen. Konkrete Baupläne gibt es bisher aber noch nicht. Wie Bürgermeister Michael Herfort (CDU) sagt, sind damit alle Flächen im Gewerbegebiet Süd vergeben.

Die Lakowa-Gesellschaft hat ihren Sitz in Wilthen hat und betreibt in Sohland eine zweite Produktionsstätte. Sie stellt unter anderem Innenverkleidungen für Kranken- und Rettungswagen her, die in ganz Deutschland im Einsatz sind, aber auch in anderen Ländern, zum Beispiel den Vereinigten Arabischen Emiraten. Reichlich 160 Mitarbeiter sind fest angestellt. Hinzu kommen befristet Beschäftigte und Leiharbeiter. Der jährliche Umsatz liegt bei rund 19 Millionen Euro. (SZ/ks)

