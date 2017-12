Firma für Integration geehrt Die Heidenauer Ausbildungsgesellschaft für Metalltechnik AMS bringt Flüchtlinge in eine dauerhafte Anstellung. Und das seit zehn Jahren.

© AMS

Heidenau. Die Heidenauer Ausbildungsgesellschaft für Metalltechnik AMS – auch Ausbildung macht Spaß genannt, ist einer der acht diesjährigen Preisträger des sächsischen Vis-a-vis-Awards. Damit werden die vorbildlichen Leistungen und das besondere Engagement bei der Integration ausländischer Fachkräfte oder von Menschen mit Migrationshintergrund anerkannt. „Geehrt wurde damit unser langjähriges Engagement bei der Ausbildung, Qualifizierung und Weiterbildung von Zugereisten und deren Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und damit in den Arbeitsmarkt“, sagt Geschäftsführer Norbert Rokasky. Bereits 2007 bis 2013 qualifizierte die AMS Spätaussiedler und daueraufenthaltsberechtigte Ausländer. Über 75 Prozent von ihnen erhielten einen unbefristeten Arbeitsvertrag. „Auch mit der Flüchtlingswelle ab 2015 haben wir an diesen Tätigkeiten festgehalten“, sagt Rokasky. Zur Preisverleihung war ein Mitarbeiter aus Afghanistan dabei, der nach einer Maßnahme bei der AMS bei einem Metallbauunternehmen im Kreis eine Lehre zum Metalltechniker begann. Ein tunesischer Mitarbeiter qualifizierte sich zum Schweißer, seit August 2016 arbeitet er als Anleiter in der Schweißwerkstatt. Sehr gutes Deutsch war bei beiden Voraussetzung für eine gelungene Integration. Aktuell werden Sozialpädagogen und Erzieher gesucht. Mit einer aus Russland stammenden Frau machte AMS einen Anfang. (SZ/sab)

