Firma fertigt besonderen Brunnen Ein Auftrag der Stadt Löbau ist für die Natursteinfirma Hantusch aus Sohland eine Herausforderung. Aus mehreren Gründen.

Mirko Thomas (links) und Raik Schwaar sind die Geschäftsführer der Hantusch Naturstein GmbH Sohland. © Uwe Soeder

An einem besonderen Auftrag arbeitet die Sohlander Firma Natursteinveredlung Hantusch gegenwärtig. Sie fertigt einen Brunnen für den Wettiner Platz in der Innenstadt von Löbau. Die dort vorhandene Brunnenanlage aus Beton war unansehnlich geworden und nicht mehr in Ordnung. Jetzt bekommt sie eine neue Umrandung aus Naturstein – nach historischem Vorbild.

„Wir fertigen sie aus hellem polnischem Granit. Die Oberfläche wird gebürstet“, berichtet Reik Schwaar, Geschäftsführer der Firma Hantusch. Der Brunnen wird aus 18 einzelnen Elementen zusammengesetzt. Er hat die Form eines Blattes und misst an der größten Stelle etwa elf Meter. Im September soll auf dem Wettiner Platz in Löbau aufgebaut werden. Dabei arbeitet die Sohlander Firma mit anderen Unternehmen zusammen.

„Dieses Projekt ist für uns eine nicht alltägliche Herausforderung. Die Dimension der Werkstücke und ihre Bearbeitung stellen besondere Anforderungen. Das können nicht viele Firmen in der Umgebung“, sagt Reik Schwaar stolz. Er freut sich auch darüber, dass das Unternehmen so einen großen Auftrag von der öffentlichen Hand – in dem Fall der Stadt Löbau – bekommen hat.

Bei der Firma Natursteinveredlung Hantusch, die ihren Sitz an der Rosenbachstraße in Sohland und eine 120-jährige Tradition hat, arbeiten aktuell rund 45 Beschäftigte. Sie fertigen hauptsächlich Grabsteine sowie Sockel, Abdeckplatten und andere Elemente für Gräber. Aber auch Teile für den Straßen-, Haus-, Garten- und Landschaftsbau, zum Beispiel Fensterbänke, Blockstufen, Küchenarbeitsplatten, Bodenbeläge und vieles mehr sind im Angebot.

zur Startseite